Тыквенный гид: где праздновать Хэллоуин в Нижнем Новгороде

Что будет в статье:

Подборка обещает регенерировать как оборотень и разрастаться как толпа зомби — следи за обновлениями.

Быть человеком ужасно утомительно, согласись. Работа, все эти социальные ритуалы, непонятные знакомые, вечно пиликающий телефон... Хорошо, что есть время, когда можно отбросить скучные будни и явить миру свою настоящую сущность. Подобрали события для всех нижегородских монстрят: ищи себя в списке.

Для скелетов

Знатно погремишь костями под шум, хохот и крики.

Для вампиров

Сочные и горячие события, в которые так и хочется вцепиться зубами. Будешь жадно пить новые впечатления и эмоции.

Для ведьм и колдунов

Хэллоуин — неплохой повод походить меж людьми, чтобы потом затроллить их. А ещё можно встретиться поболтать с коллегами за покупкой новых амулетов.