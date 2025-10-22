Тыквенный гид: где праздновать Хэллоуин в Нижнем Новгороде

Подборка обещает регенерировать как оборотень и разрастаться как толпа зомби — следи за обновлениями.
Быть человеком ужасно утомительно, согласись. Работа, все эти социальные ритуалы, непонятные знакомые, вечно пиликающий телефон... Хорошо, что есть время, когда можно отбросить скучные будни и явить миру свою настоящую сущность. Подобрали события для всех нижегородских монстрят: ищи себя в списке.
Для скелетов
Знатно погремишь костями под шум, хохот и крики.
Рестлинг-шоу с элементами костюмированной вечеринки. Матчи на ринге от борцов из...
от 1000₽
В день когда вся нечисть, выходит наружу, приходи прогуляться по страницам сказо...
от 500₽
Настоящая хэллоуинская ночь, где сон и реальность переплетаются. Это не просто в...
от 0₽
Креативная нечисть Нижнего! Общий сбоооор: все на адскую Мет-Галу в Кота. Страшн...
900₽
Ролевая вечеринка в стиле миров и фантазий Тима Бёртона. Сам именитый режиссер п...
1500₽
Для вампиров
Сочные и горячие события, в которые так и хочется вцепиться зубами. Будешь жадно пить новые впечатления и эмоции.
Тёмная ночь осени под вибрирующий бас: техничность электронной музыки с живой ди...
от 500₽
Легендарная костюмированная вечеринка с оранжевым оттенком На сцене: Черные Боя...
от 300₽
Для ведьм и колдунов
Хэллоуин — неплохой повод походить меж людьми, чтобы потом затроллить их. А ещё можно встретиться поболтать с коллегами за покупкой новых амулетов.
Грядущий арт-маркет будет посвящен теме Хэллоуина. Предупреждение: он может содержать призраков, потусторонних сущностей и сцены внезапной потери денег на мерч. Здесь каждый сможе...
от 200₽