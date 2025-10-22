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Тыквенный гид: где праздновать Хэллоуин в Нижнем Новгороде

Пришло время выгулять внутреннюю нечисть.

Что будет в статье:

  1. - Для скелетов
  2. - Для вампиров
  3. - Для ведьм и колдунов

Подборка обещает регенерировать как оборотень и разрастаться как толпа зомби — следи за обновлениями.

Быть человеком ужасно утомительно, согласись. Работа, все эти социальные ритуалы, непонятные знакомые, вечно пиликающий телефон... Хорошо, что есть время, когда можно отбросить скучные будни и явить миру свою настоящую сущность. Подобрали события для всех нижегородских монстрят: ищи себя в списке.

Для скелетов

Знатно погремишь костями под шум, хохот и крики.

Рестлинг-шоу «Тыквенный спас»
Рестлинг-шоу «Тыквенный спас»

Рестлинг-шоу с элементами костюмированной вечеринки. Матчи на ринге от борцов из...

Nenavist'

от 1000₽

Halloween: В гостях у Горшка и Князя
Halloween: В гостях у Горшка и Князя

В день когда вся нечисть, выходит наружу, приходи прогуляться по страницам сказо...

Alcatraz

от 500₽

Dreamcore Halloween
Dreamcore Halloween

Настоящая хэллоуинская ночь, где сон и реальность переплетаются. Это не просто в...

Найс

от 0₽

Хэллоуинский замес
Хэллоуинский замес

Креативная нечисть Нижнего! Общий сбоооор: все на адскую Мет-Галу в Кота. Страшн...

Синий кот

900₽

Burton Halloween Party
Burton Halloween Party

Ролевая вечеринка в стиле миров и фантазий Тима Бёртона. Сам именитый режиссер п...

Синий кот

1500₽

Для вампиров

Сочные и горячие события, в которые так и хочется вцепиться зубами. Будешь жадно пить новые впечатления и эмоции. 

Drum’n’bass Halloween
Drum’n’bass Halloween

Тёмная ночь осени под вибрирующий бас: техничность электронной музыки с живой ди...

Найс

от 500₽

Halloween в Tago Mago
Halloween в Tago Mago

Легендарная костюмированная вечеринка с оранжевым оттенком На сцене: Черные Боя...

Tago Mago

от 300₽

Для ведьм и колдунов

Хэллоуин — неплохой повод походить меж людьми, чтобы потом затроллить их. А ещё можно встретиться поболтать с коллегами за покупкой новых амулетов.

Арт-маркет «Волчок»
Арт-маркет «Волчок»

Грядущий арт-маркет будет посвящен теме Хэллоуина. Предупреждение: он может содержать призраков, потусторонних сущностей и сцены внезапной потери денег на мерч. Здесь каждый сможе...

Forself, Зеленский съезд, 4

от 200₽

Что есть в статье:

  1. Для скелетов
  2. Для вампиров
  3. Для ведьм и колдунов

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