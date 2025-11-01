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  1. Нижний Новгород
  2. События

Drum’n’bass Halloween

Найс
Кожевенная улица, 1А

Начало:

Завершение:

от 500₽ до 600₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Тёмная ночь осени под вибрирующий бас: техничность электронной музыки с живой динамикой джаза, фанка и регги. За пультом — проводники драм-н-бэйс сцены: NPHONIX (Москва) MJ FREE (Москва) и локальный саппорт: ROBAX / KARITIME / XENIAH / ATARI Будет громко! Дресс-код: чёрное, блестящее, немного потустороннее. Вход: 500р с репостом https://t.me/itisthenice/543 / 600р без.

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