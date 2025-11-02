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Хэллоуинский замес

Синий кот
Малая Ямская улица, 78А

Начало:

Завершение:

900₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Креативная нечисть Нижнего! Общий сбоооор: все на адскую Мет-Галу в Кота. Страшное здесь всегда выходит красиво. Одна ночь, где дьявольщина — это дресс-код, а ужас — это стиль. Что тебя ждёт: — Хэллоуинский замес — закинешь все клише Самайна в котёл, поколдуешь и выпьешь зелья. — Покои Дракулы — приляжешь в гроб и сделаешь классные кадры. — Жуткие спешалы от бара. — MC RDPSV, Comandor Santjago и FolSpectr — покружишься под чудовищный диско-микс от легенд. — Адская Мет-Гала — продемонстрируешь свои наряды и наградишь саааамые крейзи образы. Будет подорожание билетов.

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