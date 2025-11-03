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Burton Halloween Party
Малая Ямская улица, 78А
Начало:
Завершение:
1500₽
Возраст 18+
Игры
Вечеринки
Необычное
Про событие
Ролевая вечеринка в стиле миров и фантазий Тима Бёртона. Сам именитый режиссер призывает отметить этот хэллоуин среди своих самых ярких и незабываемых персонажей. Добро пожаловать в город Хэллоуин, где тебя встретят лучшие друзья Создателя. Угадаешь, кто они? Тебя ждут увлекательные конкурсы, шоу талантов, танцевальные баттлы, и жемчужина вечера — конкурсное дефиле костюмов. Маэстро уже подготовил музыку, а лучшие повара загробного мира выстроились в очередь, чтобы порадовать гостей изысканными блюдами. Сладость или гадость? Оплата на входе, регистрация обязательна.
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