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Halloween: В гостях у Горшка и Князя

Alcatraz
ул. Почаинская, 17с

Начало:

Завершение:

от 500₽ до 1000₽
Возраст 18+
Концерты
Вечеринки

Про событие

В день когда вся нечисть, выходит наружу, приходи прогуляться по страницам сказочной истории Горшка и Князя. Тебя ждет большой Halloween-трибьют Король и Шут от проекта Rock Band. 2 часа вечных хитов + rock / rave afterparty от dj Lyubeznov. Горячительные подарки на входе всем, кто придет в костюмах.

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