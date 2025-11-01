Выбор редакции
Halloween: В гостях у Горшка и Князя
ул. Почаинская, 17с
Начало:
Завершение:
от 500₽ до 1000₽
Возраст 18+
Концерты
Вечеринки
Про событие
В день когда вся нечисть, выходит наружу, приходи прогуляться по страницам сказочной истории Горшка и Князя. Тебя ждет большой Halloween-трибьют Король и Шут от проекта Rock Band. 2 часа вечных хитов + rock / rave afterparty от dj Lyubeznov. Горячительные подарки на входе всем, кто придет в костюмах.
Контакты
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи