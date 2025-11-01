В день когда вся нечисть, выходит наружу, приходи прогуляться по страницам сказочной истории Горшка и Князя. Тебя ждет большой Halloween-трибьют Король и Шут от проекта Rock Band. 2 часа вечных хитов + rock / rave afterparty от dj Lyubeznov. Горячительные подарки на входе всем, кто придет в костюмах.