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Halloween в Tago Mago
улица Красная Слобода, 9
Начало:
Завершение:
от 300₽ до 800₽
Возраст 16+
Концерты
Вечеринки
Про событие
Легендарная костюмированная вечеринка с оранжевым оттенком На сцене: Черные Бояре, Black Hole Surfers, Холодное лето, Укус Женщины, Любовница, PZ/DC team showcase Вход: 600 с репостом (https://vk.com/wall-233268779_3) до 8 ноября, 800 без, после полуночи 300. За репост поста также разыграют 3 проходки и мерч. 18+ (обязательно возьми оригинал паспорта). Оплата на входе. Tago Mago — новая зона комфорта. Дневной маг напоминает — ничто не вечно.
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