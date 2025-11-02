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  1. Нижний Новгород
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Dreamcore Halloween

Найс
Кожевенная улица, 1А

Начало:

Завершение:

от 0₽ до 500₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Настоящая хэллоуинская ночь, где сон и реальность переплетаются. Это не просто вечеринка. Это пространство между видениями и явью, где всё возможно — если ты пришёл в костюме. За музыку отвечают: — NAZIN (VINYL SET) — DANCHO — BIGBEN — EXTA G — THESSIA FORTUNE TELLER: Геворг в роли Золтара предскажет вашу судьбу. COSTUME CONTEST: 3 победителя — 6 призов от CG и Найс. Чем смелее перевоплощение — тем выше шанс победить (кошачьи ушки костюмом не считаются). SPECIAL MENU: специально разработанное меню для полного погружения в хэллоуинский сон. WELCOME DRINK: первым 100 гостям. FC/DC: в костюме — free, без — 500р. Оплата на входе. В этот вечер реальность дрогнет. Костюм — твой ключ к другому миру.

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