Представляем подборку странных фильмов в истории кино, которые выходит за рамки привычных сюжетных и жанровых штампов. Поговорим как о хитах, так и про мало известные картины. Зомби-акулы, магическая йога, мстительная покрышка и другие странные фильмы разных лет в нашей кино-дичь-подборке.
Конечно, не оставим тебя без отборной дичи, которая есть в нашем приложении. Там тоже все как в кино...
Странные и необычные фильмы
Человек – швейцарский нож (2016)
Абсурдистская трагикомедия режиссёров Дэниела Квана и Дэниела Шайнерта, от которой умереть не встать.
Главный герой Хэнк, потерпевший кораблекрушение на необитаемом острове, находит труп Мэнни. Оказывается, что мёртвое тело обладает удивительными полезными свойствами, помогая Хэнку выживать. К тому же труп вскоре начинает проявлять признаки жизни. Пытаясь «вернуть к жизни» Мэнни, Хэнк вынужден вспомнить собственное травматичное прошлое и переосмыслить настоящее.
Всё везде и сразу (2021)
Мультивселенная безумия в руках сотрудницы прачечной от создателей фильма «Человек — швейцарский нож».
Главная героиня Эвелин Ванг борется с хаосом в личной жизни и работе. Во время визита в налоговую она обнаруживает, что способна путешествовать по параллельным вселенным и получать уникальные навыки своих альтернативных версий.
Рыба (2012)
Полнометражное аниме с необычной рисовкой и трешовенький сюжетом удачно вписалось в наш список самых странных фильмов.
Три подруги отправляются отдыхать на Окинаву, где их атакует мутировавшая зомби-рыба. Это событие запускает цепочку сверхъестественных и мистических происшествий.
В этом необычном фильме много отсылок к японскому фольклору и городским легендам, которые сдобрены чёрным юмором.
Йоганутые (2015)
Эксцентричная комедия в стиле Кевина Смита с черным юмором и мистическими элементами.
Главные героини – подруги Коллин и Колетт – фанатки йоги, они вынуждены подрабатывать в магазинчике и живут в ожидании долгожданной вечеринки. Вдруг из-под земли появляются демоны, угрожающие сорвать тусовку девушек. Тогда подростки объединяются с охотником за головами, чтобы с помощью мистической йоги победить зло.
Лобстер (2015)
Всех холостяков – под замок. Гиперболизированная драма Йоргоса Лантимоса, которая уже стала классикой из мира странных фильмов.
Действие фильма происходит в антиутопическом обществе, где людей без пары насильно помещают в специальный отель. У них есть только 45 дней на то, чтобы найти вторую половинку, иначе их превратят в животных.
Идиоты (1998)
Выпусти своего идиота наружу.
Герои фильма Ларса фон Триера – группа молодых людей, которая живёт за городом в дружной комуне, провозгласив своим девизом освобождение внутреннего «идиота» в каждом. Ребята начинают притворяться душевнобольными в общественных местах, чтобы шокировать окружающих и высмеять лицемерие социума.
Голова-ластик (1977)
Классика Дэвида Линча в категории «Самые странные фильмы в истории кино» о неизбежных жизненных испытаний и страхе перед ответственностью.
Главный герой Генри вынужден жениться на своей возлюбленной, когда та рожает от него мутанта. «Ребёнок» постоянно кричит, требуя заботы и внимания. Генри погружается в пучину отчаяния.
Шина (2010)
Шиза на колёсах от французского режиссёра Квентина Дюпьё.
В пустыне оживает старая автомобильная покрышка и обретает телекинетическую способность взрывать живые объекты. Увидев гору сжигаемых шин, она решает отомстить людям и начинает убивать всех подряд с помощью своего дара.
Усы (2005)
Загадочная история о щётке под носом от Эммануэля Каррера. Французы делают странные фильмы…
Обычный мужчина Марк в один прекрасный день сбривает свои усы. Однако никто из близких – ни жена, ни друзья – не замечает перемены в его внешности и утверждают, что усов никогда и не было. Марк начинает сомневаться в реальности происходящего и пытается разобраться, кто он: жертва розыгрыша или безумия?
Рога (2013)
Абсурдистский фентезийный триллер по книге Джо Хилла (сына маэстро ужасов – Стивена Кинга).
Главный герой – простой парень по имени Иг – просыпается после пьянки с рогами на голове. Все вокруг Ига принимают его рога как данность, но рожки заставляют окружающих говорить вслух их сокровенные мысли и тайны. И тогда Иг решает использовать это, чтобы разоблачить истинного убийцу своей девушки, в гибели которой обвиняют его самого.
После мрака свет (2012)
Нечеткий, около медитативный, лиричный фильм мексиканского режиссёра Карлоса Рейгадаса.
Состоятельная семья с двумя детьми оставляет богемную жизнь в Европе и переселяется в уединённый дом в родной Мексике. Отец семейства любит жену и пытается выстроить отношения с рабочими в новом жилище. Течение размеренной жизни нарушается, когда в спальне главного героя появляется странный красный чёрт. С этого момента события начинают развиваться хаотично.
Кто этот чёрт, чёрт?
Чрево (2010)
Экзистенциальная драма Бенедека Флигауфа о природе памяти, страха потери близких и жажде бессмертия.
Главная героиня Ребекка клонирует погибшего в аварии возлюбленного Тома и вынашивает его копию. Возникший младенец постепенно взрослеет и начинает вспоминать подробности из прежней жизни. Ребекка начинает испытывать сомнения в том, верное ли решение она приняла.
Быть Джона Малковичем (1999)
Добро пожаловать на экскурсию в ...мозг известного актера Джона Малковича.
Главный герой – кукольник-неудачник Крейг Шварц устраивается на работу в странный офис. За шкафом он обнаруживает портал в сознание актёра Джона Малковича. Крейг решает извлечь выгоду из этого открытия и организовывает бизнес на экскурсиях в разум знаменитости. Но фокусы с чужим сознанием приводят к непредсказуемым последствиям.
Странно? Очень.
Глотай (2019)
Психологическая драма об одиночестве режиссёра Карло Мирабелла-Дэйвиса, от которой в горле встанет ком.
Беременная домохозяйка Хантер неожиданно для себя начинает глотать несъедобные предметы. Всему виной не только ее положение, но и чрезмерная опека со стороны окружающих. От этого женщина чувствует себя как в ловушке. Странная тяга к глотанию вещей становится для неё своеобразным способом борьбы и поиска свободы.
Не повторяй этого дома (и вообще нигде и никогда)!
Солнцестояние (2019)
Синдром «дневного ужаса» в зеленой травке-муравке от режиссёра Ари Астера.
Группа американских студентов приезжает в шведскую глубинку на фестиваль летнего солнцестояния. Однако за идиллическими пейзажами и языческими обрядами скрываются мрачные тайны. Постепенно праздник превращается для героев в настоящий кошмар средь бела дня.
Коко-ди, Коко-да (2019)
Швецкий артхаусный «день сурка» с жестью и абсурдом.
Сюжет разворачивается вокруг супружеской пары, которая в лесу сталкивается с бандой зловещих артистов цирка. Те заточают героев во временную петлю, заставляя снова и снова переживать жестокие и абсурдные события этого дня.
Полено (2000)
История Буратино, которую мы заслужили, от чешского режиссёра Яна Шванкмайера.
Бездетная супружеская пара решает усыновить деревянное полено вместо ребёнка. Но деревяшка оживает и начинает жутко преображаться, пожирая всё на своём пути.
Муха (2012)
Индийский фентезийный боевик о возмездии с крылышками.
Главный герой Нани влюбляется в девушку, которую хочет заполучить жестокий гангстер. Он убивает парня, но тот возрождается в виде мухи, чтобы отомстить убийце.
Дядюшка Бунми, который помнит свои прошлые жизни (2010)
Тайская драма режиссёра Апичатпонга Вирасетакула, удостоенного «Золотой пальмовой ветви» Каннского кинофестиваля в 2010 году.
Фильм рассказывает об умирающем старике Бунми, который вспоминает свои прошлые реинкарнации и размышляет о кармических причинах нынешних страданий. Его навещают духи умерших родных, а сын является в образе лесного существа. Это медитативная кинолента с отсылками к буддизму и тайскому фольклору.
Я киборг, но это нормально (2006)
Необычный фильм корейского режиссёра Пак Чхан-ука в жанровом смешении фантастики и мелодрамы.
Главная героиня Ён-гун убеждена, что она – киборг. Она думает, что ей не нужно принимать пищу как людям, и общается девушка только с машинами. Ён-гун помещают в психиатрическую лечебницу, где она знакомится с юношей, верящим в свою способность красть человеческие души. Встретились два одиночества.
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Теперь ты знаешь, какое странные фильмы стоит взять на вооружение и куда отправиться за необычными ощущениями из нашей культурной подборке. Если хочется дополнить наш список самых странных фильмов, поделись в комментариях свои варианты необычного кино.
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