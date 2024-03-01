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ТОП-20 странных фильмов, которые стоит посмотреть

Рассказываем про самые необычные фильмы и куда идти за дичью в «Кавре»

Что будет в статье:

  1. - Странные и необычные фильмы 
  2. - Необычные мероприятия в «Кавре»

Представляем подборку странных фильмов в истории кино, которые выходит за рамки привычных сюжетных и жанровых штампов. Поговорим как о хитах, так и про мало известные картины. Зомби-акулы, магическая йога, мстительная покрышка и другие странные фильмы разных лет в нашей кино-дичь-подборке. 

Конечно, не оставим тебя без отборной дичи, которая есть в нашем приложении. Там тоже все как в кино...

Странные и необычные фильмы 

Человек – швейцарский нож (2016)

Абсурдистская трагикомедия режиссёров Дэниела Квана и Дэниела Шайнерта, от которой умереть не встать.

Главный герой Хэнк, потерпевший кораблекрушение на необитаемом острове, находит труп Мэнни. Оказывается, что мёртвое тело обладает удивительными полезными свойствами, помогая Хэнку выживать. К тому же труп вскоре начинает проявлять признаки жизни. Пытаясь «вернуть к жизни» Мэнни, Хэнк вынужден вспомнить собственное травматичное прошлое и переосмыслить настоящее.

Всё везде и сразу (2021)

Мультивселенная безумия в руках сотрудницы прачечной от создателей фильма «Человек — швейцарский нож».  

Главная героиня Эвелин Ванг борется с хаосом в личной жизни и работе. Во время визита в налоговую она обнаруживает, что способна путешествовать по параллельным вселенным и получать уникальные навыки своих альтернативных версий. 

Рыба (2012)

Полнометражное аниме с необычной рисовкой и трешовенький сюжетом удачно вписалось в наш список самых странных фильмов.  

Три подруги отправляются отдыхать на Окинаву, где их атакует мутировавшая зомби-рыба. Это событие запускает цепочку сверхъестественных и мистических происшествий. 

В этом необычном фильме много отсылок к японскому фольклору и городским легендам, которые сдобрены чёрным юмором.

Йоганутые (2015)

Эксцентричная комедия в стиле Кевина Смита с черным юмором и мистическими элементами.

Главные героини – подруги Коллин и Колетт – фанатки йоги, они вынуждены подрабатывать в магазинчике и живут в ожидании долгожданной вечеринки. Вдруг из-под земли появляются демоны, угрожающие сорвать тусовку девушек. Тогда подростки объединяются с охотником за головами, чтобы с помощью мистической йоги победить зло.

Лобстер (2015)

Всех холостяков – под замок. Гиперболизированная драма Йоргоса Лантимоса, которая уже стала классикой из мира странных фильмов.  

Действие фильма происходит в антиутопическом обществе, где людей без пары насильно помещают в специальный отель. У них есть только 45 дней на то, чтобы найти вторую половинку, иначе их превратят в животных. 

Идиоты (1998)

Выпусти своего идиота наружу.  

Герои фильма Ларса фон Триера – группа молодых людей, которая живёт за городом в дружной комуне, провозгласив своим девизом освобождение внутреннего «идиота» в каждом. Ребята начинают притворяться душевнобольными в общественных местах, чтобы шокировать окружающих и высмеять лицемерие социума. 

Голова-ластик (1977)

Классика Дэвида Линча в категории «Самые странные фильмы в истории кино» о неизбежных жизненных испытаний и страхе перед ответственностью. 

Главный герой Генри вынужден жениться на своей возлюбленной, когда та рожает от него мутанта. «Ребёнок» постоянно кричит, требуя заботы и внимания. Генри погружается в пучину отчаяния.

Шина (2010)

Шиза на колёсах от французского режиссёра Квентина Дюпьё. 

В пустыне оживает старая автомобильная покрышка и обретает телекинетическую способность взрывать живые объекты. Увидев гору сжигаемых шин, она решает отомстить людям и начинает убивать всех подряд с помощью своего дара.  

Усы (2005)

Загадочная история о щётке под носом от Эммануэля Каррера. Французы делают странные фильмы…

Обычный мужчина Марк в один прекрасный день сбривает свои усы. Однако никто из близких – ни жена, ни друзья – не замечает перемены в его внешности и утверждают, что усов никогда и не было. Марк начинает сомневаться в реальности происходящего и пытается разобраться, кто он: жертва розыгрыша или безумия? 

Рога (2013)

Абсурдистский фентезийный триллер по книге Джо Хилла (сына маэстро ужасов – Стивена Кинга).  

Главный герой – простой парень по имени Иг – просыпается после пьянки с рогами на голове. Все вокруг Ига принимают его рога как данность, но рожки заставляют окружающих говорить вслух их сокровенные мысли и тайны. И тогда Иг решает использовать это, чтобы разоблачить истинного убийцу своей девушки, в гибели которой обвиняют его самого.

После мрака свет (2012)

Нечеткий, около медитативный, лиричный фильм мексиканского режиссёра Карлоса Рейгадаса.

 Состоятельная семья с двумя детьми оставляет богемную жизнь в Европе и переселяется в уединённый дом в родной Мексике. Отец семейства любит жену и пытается выстроить отношения с рабочими в новом жилище. Течение размеренной жизни нарушается, когда в спальне главного героя появляется странный красный чёрт. С этого момента события начинают развиваться хаотично. 

Кто этот чёрт, чёрт?

Чрево (2010)

Экзистенциальная драма Бенедека Флигауфа о природе памяти, страха потери близких и жажде бессмертия.

Главная героиня Ребекка клонирует погибшего в аварии возлюбленного Тома и вынашивает его копию. Возникший младенец постепенно взрослеет и начинает вспоминать подробности из прежней жизни. Ребекка начинает испытывать сомнения в том, верное ли решение она приняла.

Быть Джона Малковичем (1999)

Добро пожаловать на экскурсию в ...мозг известного актера Джона Малковича. 

Главный герой – кукольник-неудачник Крейг Шварц устраивается на работу в странный офис. За шкафом он обнаруживает портал в сознание актёра Джона Малковича. Крейг решает извлечь выгоду из этого открытия и организовывает бизнес на экскурсиях в разум знаменитости. Но фокусы с чужим сознанием приводят к непредсказуемым последствиям. 

Странно? Очень.

Глотай (2019)

Психологическая драма об одиночестве режиссёра Карло Мирабелла-Дэйвиса, от которой в горле встанет ком.  

Беременная домохозяйка Хантер неожиданно для себя начинает глотать несъедобные предметы. Всему виной не только ее положение, но и чрезмерная опека со стороны окружающих. От этого женщина чувствует себя как в ловушке. Странная тяга к глотанию вещей становится для неё своеобразным способом борьбы и поиска свободы. 

Не повторяй этого дома (и вообще нигде и никогда)!

Солнцестояние (2019)

Синдром «дневного ужаса» в зеленой травке-муравке от режиссёра Ари Астера. 

Группа американских студентов приезжает в шведскую глубинку на фестиваль летнего солнцестояния. Однако за идиллическими пейзажами и языческими обрядами скрываются мрачные тайны. Постепенно праздник превращается для героев в настоящий кошмар средь бела дня.

Коко-ди, Коко-да (2019)

Швецкий артхаусный «день сурка» с жестью и абсурдом.

Сюжет разворачивается вокруг супружеской пары, которая в лесу сталкивается с бандой зловещих артистов цирка. Те заточают героев во временную петлю, заставляя снова и снова переживать жестокие и абсурдные события этого дня. 

Полено (2000)

История Буратино, которую мы заслужили, от чешского режиссёра Яна Шванкмайера. 

Бездетная супружеская пара решает усыновить деревянное полено вместо ребёнка. Но деревяшка оживает и начинает жутко преображаться, пожирая всё на своём пути. 

Муха (2012)

Индийский фентезийный боевик о возмездии с крылышками.  

Главный герой Нани влюбляется в девушку, которую хочет заполучить жестокий гангстер. Он убивает парня, но тот возрождается в виде мухи, чтобы отомстить убийце. 

Дядюшка Бунми, который помнит свои прошлые жизни (2010)

Тайская драма  режиссёра Апичатпонга Вирасетакула, удостоенного «Золотой пальмовой ветви» Каннского кинофестиваля в 2010 году.

Фильм рассказывает об умирающем старике Бунми, который вспоминает свои прошлые реинкарнации и размышляет о кармических причинах нынешних страданий. Его навещают духи умерших родных, а сын является в образе лесного существа. Это медитативная кинолента с отсылками к буддизму и тайскому фольклору.

Я киборг, но это нормально (2006)

Необычный фильм корейского режиссёра Пак Чхан-ука в жанровом смешении фантастики и мелодрамы. 

Главная героиня Ён-гун убеждена, что она – киборг. Она думает, что ей не нужно принимать пищу как людям, и общается девушка только с машинами. Ён-гун помещают в психиатрическую лечебницу, где она знакомится с юношей, верящим в свою способность красть человеческие души. Встретились два одиночества.  

Необычные мероприятия в «Кавре»

Мы знаем, что тебе нужно, негодник ;)  Больше дичи со смыслом в нашей афише. Самые трешовые спектакли (да, театры больше всего двигаются по самым странным вайбам), которые не оставят тебя равнодушным. Кино здесь не будет, но знаешь, что? В фильмах такого не показывают. 

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Теперь ты знаешь, какое странные фильмы стоит взять на вооружение и куда отправиться за необычными ощущениями из нашей культурной подборке. Если хочется дополнить наш список самых странных фильмов, поделись в комментариях свои варианты необычного кино.  

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Заглядывай в раздел «Кино» в нашем приложении, иногда там даже появляется кое-что из чеклиста.  

Что есть в статье:

  1. Странные и необычные фильмы 
  2. Необычные мероприятия в «Кавре»

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