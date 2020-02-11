Рассказываем про десять остросюжетных фильмов из разряда «вот это поворот!»

Как же приятно удивиться неожиданному финалу или развитию событий! Элемент непредсказуемости заставляет затаить дыхание от волнения. Именно такие яркие фильмы с сюжетными поворотами на 180 градусов мы собрали в этой подборке.

Контроль (2003)

Камерная драма о безумном будущем, главные персонажи – контролеры метро.

Человек по имени Бульчу, который работает контролёром в будапештском метро. Почти всю жизнь он проводит под землёй, полностью изолировав себя от внешнего мира. Однако однажды среди пассажиров Бульчу встречает загадочную девушку, меняющую всю его жизнь. Эта встреча заставляет героя вырваться на поверхность, переосмыслить себя и окружающую действительность.

Донни Дарко (2001)

Необычный фильм про парня со странностями.

Главный герой – рядовой американский подросток Донни, который живет со своей семьёй в пригороде. Однажды он встречает странного человека в костюме кролика по имени Фрэнк, и тот сообщает ему точную дату и время конца света. Жизнь Донни не станет прежней. Ему одному известна страшная тайна грядущего будущего, и он решает провести оставшиеся дни, совершая добрые поступки для своих близких.

Быть Джоном Малковичем (1999)

Добро пожаловать на экскурсию в ...мозг известного актера Джона Малковича.

Главный герой – кукольник-неудачник Крейг Шварц, который устраивается в странный офис. За шкафом он обнаруживает портал прямо в сознание актёра Джона Малковича. Крейг решает извлечь выгоду из этого открытия и организовывает бизнес на экскурсиях в разум знаменитости. Но фокусы с чужим сознанием приводят к непредсказуемым последствиям.

Странно? Очень.

Паук (2002)

Главный герой Фрэнсис – мрачный одиночка с тяжёлым психическим расстройством – возвращается после многих лет, проведённых в психиатрической лечебнице, в родной городок. Здесь его начинают преследовать жуткие галлюцинации и видения прошлого – ужасающие воспоминания о перенесённом в детстве насилии.

Психоделичной атмосферы хоть отбавляй.

Идентификация (2003)

Десять незнакомых людей – полицейский, водитель лимузина, молодая пара, проститутка, пожилая пара с внуком. Все они волею судьбы оказываются в старом отеле, чтобы переждать дождь. Но спасительное укрытие оказалось смертельной мышеловкой.

Убийца – не садовник.

Мгла (2007)

Экранизация книги Стивена Кинга.

Действие происходит в маленьком прибрежном городке в Мэне. Неожиданно на поселение обрушивается плотный туман, в котором обитают кровожадные монстры. Кучке местных жителей, оказавшейся в момент нападения в супермаркете, приходится отчаянно сражаться за свои жизни с ужасным противником.

Остров проклятых (2009)

Двое маршалов приезжают на остров с психиатрической лечебницей, чтобы расследовать исчезновение одной из пациенток. Однако их визит совпадает с приближением урагана. Героям приходится выживать в закрытом пространстве наедине с опасными психически неуравновешенными пациентами.

Олдбой (2003)

Главный герой – непримечательный бизнесмен О Дэ Су– похищен и заперт похитителями в закрытой комнате без окон на 15 лет. Всё это время ему приходится выживать в полнейшей изоляции от внешнего мира и адаптироваться к нелегким условиям, чтобы не потерять рассудок. Когда О Дэ Су неожиданно освобождают, он пытается разобраться в произошедшем и отомстить виновным за отнятую жизнь.

Пленницы (2013)

Келлер Довер отчаянно пытается найти свою пропавшую 6-летнюю дочь Анну и её подругу. Главным подозреваемым становится водитель фургона Алекс Джонс, но его вскоре отпускают из-за недостатка улик. Тогда Келлер берёт расследование в свои руки. Он заходит слишком далеко в своём стремлении отыскать девочек любой ценой.

За мечтой (2018)

Главная героиня Вайолет мечтает вырваться из маленького городка в провинции и добиться успеха. Она решается на участие в национальном вокальном конкурсе, чтобы прославиться. Несмотря на волнение и неуверенность, Вайолет находит в себе силы бороться за свою мечту.

Теперь ты знаешь, что включит сегодня вечером :) Больше идей, что посмотреть, ты найдешь в статье «Топ-10 фильмов, снятых по книгам».

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