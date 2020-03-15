Что может быть лучше, чем прочитать книгу, а потом разрушить созданный твоим воображением мир суровой реальностью фильма. Для таких экстремалов мы и сделали эту подборку.

До встречи с тобой (2016)

Если вы уже читали книгу, то будете удивлены, насколько сильно Голливуд старался сгладить острые углы в этой картине. По сюжету немного странная, но жизнерадостная Лу влюбляется в богача на инвалидном кресле. И если в фильме нам показана красивая история любви, то в книге больше внимания уделено душевным терзаниям героев.

Чтец (2008)

Глубокий роман, который включён в школьную программу в Германии. В нем автор Бернард Шлинк показывает отношения подростка и взрослой женщины, суровость нацистского режима и горечь раскаяния. Режиссёр Стивен Долдри добавил больше свободны, убрал голос автора и предложил зрителю самому давать оценку поступкам героев.

Жена смотрителя зоопарка (2017)

Произведения рассказывают об Антонине Жабинской, жене владельца зоопарка в Варшаве, которая во Вторую Мировую войну укрывала там евреев. Чтобы получить максимальное удовольствие, придётся и читать книгу, и смотреть фильм. Первую критики назвали слишком сухой, а второй — излишне «сопливым». Вместе получается комбо!

Хорошо быть тихоней (2012)

Здесь в фильме ты точно не разочаруешься. Потому что автор книги Стивен Чбоски не дал киношникам испортить произведение и сам взялся за его экранизацию. В итоге получилось достойная работа. Если в двух словах, «Хорошо быть тихоней» — это история взросления подростка с непростым детством.

Здесь курят (2005)

Необычная книга с тонким юмором про лоббиста, чья работа — продвигать курение на зло всем ЗОЖникам. Фанаты книги жаловались, что в сюжете фильма слишком много расхождений, все сцены курения были вырезаны и картина потеряла свою изюминку.

Бойцовский клуб (1999)

Изначально Паланик написал эту шокирующую антиутопию в отместку издателям, не принявшим его предыдущий роман. Книга долго не находила понимания у широкой публики из-за своей радикальности. Однако экранизация Финчера принесла «Бойцовскому клубу» культовый статус и всемирную славу. Сам Паланик высоко оценил киноверсию, признав, что режиссёр даже улучшил некоторые линии за счёт упрощения повествования.

Главный герой, страдающий от бессонницы, знакомится с таинственным Тайлером Дерденом. Тот затевает подпольные бои без правил, куда может прийти любой желающий для спуска пара и адреналина. Это становится настоящей терапией для измученных обыденностью и потребительским обществом мужчин.

Великий Гэтсби (2013)

Один из самых известных романов Фицджеральда пережил 4 экранизации, но консервативные литературоведы склонны считать, что ни одна из них не передает всей глубины и масштаба романа. Однако визуальный стиль картины Лурмана от 2013 года с яркими декорациями и костюмами, захватывающими танцевальными сценами позволяет полнее прочувствовать атмосферу роскошных вечеринок Гэтсби и трагическую подоплеку личной истории Гэтсби и его несбыточной мечты.

Парфюмер: История одного убийцы (2006)

Единственной экранизация известного романа Патрика Зюскинда от режиссёра Томом Тыквером. При работе над фильмом автор очень тщательно следил за сохранением духа и деталей книги. Картина получилась максимально близкой к литературному первоисточнику вплоть до точного воспроизведения отдельных сцен, за исключением незначительного сокращения сюжета. Роман Зюскинда - психологический триллер о силе одержимости и страсти, искусно задействующий тему ароматов и обоняния.

Марсианин (2015)

Картина Ридли Скотта снята по мотивам одноимённого научно-популярного бестселлера Энди Вайра, вышедшего в 2011 году. Это захватывающая история о выживании астронавта на поверхности Марса после того, как из-за аварийной ситуации он оказался отрезанным от команды.

Исчезнувшая (2014)

Экранизация бестселлера Гиллиан Флинн талантливым режиссёром Дэвидом Финчером с Беном Аффлеком и Розамунд Пайк в главных ролях. В своей экранизации Финчер внёс существенные коррективы в финал, сделав его неожиданной развязкой, при этом сохранена главная идея оригинала. Завязка одна – главный герой Ник Данн узнаёт, что его жена Эми внезапно исчезла при загадочных обстоятельствах. Все улики и факты указывают на то, что Эми могла стать жертвой насильственного преступления, а основным подозреваемым является сам Ник.

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