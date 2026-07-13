Две продавщицы, пребывая одновременно в моменте и в потоке, считают овощи на рынке. Овощи, как и звезды не поддаются счету. Вспыхивают белые карлики, гаснут черные дыры. Человеческая жизнь то приближается, то удаляется, успевая наполнить холодное космическое пространство своим теплом. Продолжительность – 1 час без антракта.