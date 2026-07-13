Дыры
Большой Козихинский переулок 30
Начало:
Завершение:
от 2500₽ до 4500₽
Возраст 18+
Спектакли
Необычное
Про событие
Две продавщицы, пребывая одновременно в моменте и в потоке, считают овощи на рынке. Овощи, как и звезды не поддаются счету. Вспыхивают белые карлики, гаснут черные дыры. Человеческая жизнь то приближается, то удаляется, успевая наполнить холодное космическое пространство своим теплом. Продолжительность – 1 час без антракта.
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