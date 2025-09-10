Дыры
Большой Козихинский переулок 30
Начало:
Завершение:
от 1500₽ до 3000₽
Возраст 18+
Спектакли
Про событие
Две продавщицы, пребывая одновременно в моменте и в потоке, считают овощи на рынке. Овощи, как и звезды не поддаются счету. Вспыхивают белые карлики, гаснут черные дыры. Человеческая жизнь то приближается, то удаляется, успевая наполнить холодное космическое пространство своим теплом.
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