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Чиполлино. Рейв-сказка

Театральная площадка «Зал#3»
пр. Медиков, д. 3А

Начало:

Завершение:

от 1000₽ до 2100₽
Возраст 18+
Спектакли

Про событие

Рейв-сказка для взрослых по мотивам Джанни Родари. Актеры театра «Зал#3» перечитали известную сказку во взрослом возрасте и поняли, что это совершенно не детская история. Они сделали домики, надели маски, добавили музыки, песен, танцев и погрузились в мир сказки по-взрослому. В этой сказке персонажи не делятся на плохих или хороших, а показывается их сложность и многогранность, их сильные и слабые стороны, их мотивы и поступки. События сменяют друг друга с неимоверной скоростью, песни становятся громче, танцы - безудержнее и, наконец, маски срываются. Спектакль дает возможность по-новому взглянуть на сказку Джанни Родари «Приключения Чиполлино» и подумать о том, что нужно для счастья и как его можно достичь в реальном мире. Но помни! Все события вымышлены, а любые совпадения случайны. Продолжительность – 2 часа.

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