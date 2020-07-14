Анимационные фильмы снимают не только для детей: чем старше ты становишься, тем легче уловить нюансы, спрятанные между строк (и тем больше желание отдохнуть от сюжетов, основанных на реальных событиях). Собрали лучшие мультфильмы — от диснеевских «нетленок» до культовой классики. Все они подходят как для просмотра в одиночку, так и для киносеансов с детьми.

История игрушек (1995)

Ни один список анимационных фильмов не будет полным без «Истории игрушек», дебютного фильма Pixar, изменившего курс Голливуда. Фильм открыл новую эру цифровых анимационных фильмов и подтолкнул жанр в более качественное будущее. Тот случай, когда технологии рисуют сердцем.

Король Лев (1994)

Любимый анимационный фильм миллениалов. От эпического саундтрека до по-настоящему страшного злодея Шрама, «Король Лев» затрагивает все чувства. После просмотра обними своего отца.

Этот мультфильм повествует о судьбе молодого львёнка Симбы, наследника мудрого Короля Муфасы. Коварный дядя малыша, Шрам, завидуя племяннику и видя в нём угрозу собственным амбициям, плетёт интриги, чтобы захватить трон.

Вверх (2009)

Оскароносный мультфильм Pixar и Disney о вдовце по имени Карл, который решает исполнить обещание, данное почившей жене, и отправляется в увлекательное путешествие в Южную Африку, привязав тысячи воздушных шариков к своему дому. Он случайно прихватывает юного мальчика Рассела, отличающегося чрезмерной общительностью и жизнерадостностью. Безумно трогательная история, над которой ты точно пустишь слезу.

Бесподобный Мистер Фокс (2009)

Стоп-моушен-комедия Уэса Андерсона по мотивам одноименной детской книги 1970 года Роальда Даля. Этот мультфильм отнюдь не только для детей. Фирменный и остроумный стиль Андерсона в сочетании с богатой графикой на выходе представляют собой захватывающее и душевное приключение.

В фильме показан конфликт между хитрым рыжим мистером Фоксом и местными фермерами, чьи курятники он периодически грабит. Разъярённые такими набегами аграрии решаются на крайние меры и планируют жестоко поквитаться как с самим главным героем, так и с его семьёй.

Геркулес (1997)

Диснеевский мюзикл о древнегреческом Боге с забавным и вдохновляющим саундтреком. Пусть поющие музы украсят твой день, а шикарный Аид – само воплощение харизмы.

Как приручить Дракона (2010)

История DreamWorks о молодом подростке-викинге Иккинге, который хочет стать укротителем драконов, чтобы получить признание своего племени. Однажды, поймав дракона, мальчик не решается добить раненого зверя и вместо этого становится его другом.

Белоснежка и семь гномов (1937)

Белоснежка и семь гномов и сегодня остается новаторским произведением искусства в сфере анимации. Это не только первый анимационный художественный фильм Disney, но и первый мультфильм, в котором каждый кадр нарисован вручную.

Картина 1937 года рассказывает о принцессе Белоснежке, живущей под гнетом злой мачехи Королевы. Мультфильм был настолько успешным, что с учетом инфляции он все еще входит в десятку самых кассовых фильмов Америки.

Забавный факт: через год после выхода Академия подарила Уолту Диснею почетный «Оскар» в сопровождении семи миниатюрных наград.

Рататуй (2007)

Культовый фильм Pixar о крысёныше по имени Реми, решившем исполнить свою мечту стать шеф-поваром, подружившись с уборщиком в парижском ресторане. Этот воодушевляющий блокбастер с великолепным рейтингом получил «Оскар» как лучший анимационный фильм в 2007 году.

Приключения Паддингтона 2 (2017)

Было бы странно не включить «Паддингтон 2» в список культовой классики. Веселый live-action-сиквел рассказывает историю о медведе, который подыскивает идеальный подарок на день рождения своей тети и оказывается обвиненным в совершении преступления, которое он не совершал.

Мой сосед Тоторо (1988)

Фильм стал настоящей жемчужиной в коллекции анимационных работ великого японского режиссёра Хаяо Миядзаки. Эта трогательная история пронизана удивительной атмосферой доброты и волшебства.

В центре сюжета - две сестры, познающие окружающий мир и знакомящиеся с мифическими лесными существами - тоторо. Практически нет драматических коллизий, фильм просто следует за юными героинями сквозь призму детского восприятия, полного радости и удивления. «Мой сосед Тоторо» – считается самой доброй картиной Миядзаки.

Теперь ты знаешь, что включит сегодня вечером :) Если тебе нравится смотреть кино вне дома с чашечкой кофе, вкусной едой или увлекательной лекцией на закуску, смотри афишу «Кино» в нашем приложении (мультики там тоже периодически появляются).