Только хор, только хардкор

Это круче караоке и самая доступная из терапий. Приготовься: тебя ждут эндорфиновый взрыв и выплеск эмоций. Никаких кокошников и специальной подготовки не нужно — просто приходи на репетицию и пой любимые песни.
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Москва
В столице тусовка под Coldplay и Imagine Dragons с разминкой и разучиванием партий (вау!), нескучная репетиция во всём оранжевом и киберхор под чаёк и винчик.
Хор-вечеринка с хитами, которые точно были (и есть) в любимых. Ощути такой кайф,...
Бесплатно
Команда «Нескучного хора» покажет, что петь может каждый, и из незнакомых ранее ...
2500₽
В этот раз — сразу два формата. Сначала споёшь хором традиционные песни с Лелей ...
2800₽
Санкт-Петербург
Спеть в стенах шедевра классицизма начала XIX века — очень петербургский сюжет.
Открытие осеннего сезона культурных репетиций. И первой ласточкой станет «Манеж». С Олей и командой Нескучного хора участники устроят грандиозную репетицию в центральном выставоч...
3000₽
Екатеринбург
Никто не зовёт тебя смотреть представление, тебя приглашают творить вместе. Петь, чувствовать и проникаться, грустить и веселиться, удивляться и восторгаться.
Репетиция пройдет под живую музыку — команда профессиональных музыкантов создаст...
Бесплатно
Почему неконцерт? Да потому что никто не зовёт тебя смотреть представление, тебя...
600₽
Краснодар
Набирающие популярность массовые песенные тусовки пришли в Краснодар! При поддержке хора вокалистов ты точно почувствуешь себя настоящей звездой, это надо попробовать :)
«Хор выше гор» — первый открытый хоровой ивент для всех желающих попеть даже без умений и вокальных навыков громко прямо на улице. Парковка, Ул. Карасунская, 80 21 сентября в 19:0...
500₽
Кто уже успел побывать на нескучной репетиции? Стоит идти? Ждём всех в комментариях, потому что и сами давно хотим проораться-зарядиться.
За момент на фото спасибо t.me/funchoir
Крутая идея!!! Обязательно надо сходить!