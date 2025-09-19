Только хор, только хардкор

Все на хооооооооор! Громкое пение без подготовки и стеснения.

Что будет в статье:

Это круче караоке и самая доступная из терапий. Приготовься: тебя ждут эндорфиновый взрыв и выплеск эмоций. Никаких кокошников и специальной подготовки не нужно — просто приходи на репетицию и пой любимые песни.

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Москва

В столице тусовка под Coldplay и Imagine Dragons с разминкой и разучиванием партий (вау!), нескучная репетиция во всём оранжевом и киберхор под чаёк и винчик.

Санкт-Петербург

Спеть в стенах шедевра классицизма начала XIX века — очень петербургский сюжет.

Нескучный хор в «Манеже» Открытие осеннего сезона культурных репетиций. И первой ласточкой станет «Манеж». С Олей и командой Нескучного хора участники устроят грандиозную репетицию в центральном выставоч... 20 сентября Манеж 3000₽

Екатеринбург

Никто не зовёт тебя смотреть представление, тебя приглашают творить вместе. Петь, чувствовать и проникаться, грустить и веселиться, удивляться и восторгаться.

Краснодар

Набирающие популярность массовые песенные тусовки пришли в Краснодар! При поддержке хора вокалистов ты точно почувствуешь себя настоящей звездой, это надо попробовать :)

Хор выше гор «Хор выше гор» — первый открытый хоровой ивент для всех желающих попеть даже без умений и вокальных навыков громко прямо на улице. Парковка, Ул. Карасунская, 80 21 сентября в 19:0... 21 сентября Парковка, Карасунская улица, 80 500₽

Кто уже успел побывать на нескучной репетиции? Стоит идти? Ждём всех в комментариях, потому что и сами давно хотим проораться-зарядиться.

За момент на фото спасибо t.me/funchoir