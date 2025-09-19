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Только хор, только хардкор

Все на хооооооооор! Громкое пение без подготовки и стеснения.

Что будет в статье:

  1. - Москва
  2. - Санкт-Петербург
  3. - Екатеринбург
  4. - Краснодар

Это круче караоке и самая доступная из терапий. Приготовься: тебя ждут эндорфиновый взрыв и выплеск эмоций. Никаких кокошников и специальной подготовки не нужно — просто приходи на репетицию и пой любимые песни. 

Подборка будет обновляться! Заглядывайте

Москва

В столице тусовка под Coldplay и Imagine Dragons с разминкой и разучиванием партий (вау!), нескучная репетиция во всём оранжевом и киберхор под чаёк и винчик. 

Хор-мурашки
Хор-мурашки

Хор-вечеринка с хитами, которые точно были (и есть) в любимых. Ощути такой кайф,...

Центр МАРС

Бесплатно

How to: петь с «Нескучным хором»
How to: петь с «Нескучным хором»

Команда «Нескучного хора» покажет, что петь может каждый, и из незнакомых ранее ...

Odmo

2500₽

Киберхор с вином и чаем #13
Киберхор с вином и чаем #13

В этот раз — сразу два формата. Сначала споёшь хором традиционные песни с Лелей ...

Едва знакомы, Большой Козловский переулок, 13/17

2800₽

Санкт-Петербург

Спеть в стенах шедевра классицизма начала XIX века — очень петербургский сюжет.

Нескучный хор в «Манеже»
Нескучный хор в «Манеже»

Открытие осеннего сезона культурных репетиций. И первой ласточкой станет «Манеж». С Олей и командой Нескучного хора участники устроят грандиозную репетицию в центральном выставоч...

Манеж

3000₽

Екатеринбург

Никто не зовёт тебя смотреть представление, тебя приглашают творить вместе. Петь, чувствовать и проникаться, грустить и веселиться, удивляться и восторгаться.

«Пой со мной»: открытая репетиция коллектива «Хор Мажор»
«Пой со мной»: открытая репетиция коллектива «Хор Мажор»

Репетиция пройдет под живую музыку — команда профессиональных музыкантов создаст...

Креативный кластер «Л52»

Бесплатно

НЕконцерт: Хор выше гор
НЕконцерт: Хор выше гор

Почему неконцерт? Да потому что никто не зовёт тебя смотреть представление, тебя...

Свобода Концерт Холл

600₽

Краснодар

Набирающие популярность массовые песенные тусовки пришли в Краснодар! При поддержке хора вокалистов ты точно почувствуешь себя настоящей звездой, это надо попробовать :) 

Хор выше гор
Хор выше гор

«Хор выше гор» — первый открытый хоровой ивент для всех желающих попеть даже без умений и вокальных навыков громко прямо на улице. Парковка, Ул. Карасунская, 80 21 сентября в 19:0...

Парковка, Карасунская улица, 80

500₽

Кто уже успел побывать на нескучной репетиции? Стоит идти? Ждём всех в комментариях, потому что и сами давно хотим проораться-зарядиться. 

За момент на фото спасибо t.me/funchoir

Что есть в статье:

  1. Москва
  2. Санкт-Петербург
  3. Екатеринбург
  4. Краснодар

Комментарии

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Ирина
20 сентября 2025, 11:56

Крутая идея!!! Обязательно надо сходить!

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