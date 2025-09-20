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Хор-мурашки

Марс
Пушкарев переулок, дом 5

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Бесплатно
Возраст 0+
Концерты
Вечеринки

Про событие

Хор-вечеринка с хитами, которые точно были (и есть) в любимых. Ощути такой кайф, будто поёшь на огромном стадионе — ведь именно эти песни звучали по всему миру. 2 часа, чтобы проораться, натанцеваться и зарядиться на все выходные Трэк-лист: LP — Lost on you Arctic Monkeys — Why’d you only call me when you’re high Hoizer — Take me to church The Neighbourhood — Sweater weather Twenty One Pilots — Stressed out Coldplay — Hymn for the weekend Imagine Dragons — Thunder Хор-вечеринка в Марсе — формат тусовки, где участники не только танцуют и общаются, но и поют хором. У каждой вечеринки своё настроение и микс песен — участники поют (или орут) сразу несколько песен за раз. Перед этим разминаются и разучивают партию, в которой удобнее всего петь. На вечеринки приходят разные люди: от тех, кто никогда не пел до профи. Но всегда получается крутой результат и море эмоций. Требуется регистрация

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