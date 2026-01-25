Команда «Нескучного хора» покажет, что петь может каждый, и из незнакомых ранее людей за пару часов можно собрать настоящий хор. И да, это круче караоке и самая доступная из терапий. Тебя ждут эндорфиновый взрыв, выплеск эмоций и командный дух. Никакого жёсткого отбора, волнительных прослушиваний, и неважно, есть ли у тебя за плечами музыкальная школа или вокальное прошлое — принимают в ряды хористов всех, главное — желание. Тебе не нужно учить слова и уметь читать по нотам; на репетиции тексты будут на экране. Если ты не в курсе, что такое «Нескучный хор» — это классный любительский хор для взрослых в Петербурге и Москве. С репертуаром «поём, что хотим» — от Nirvana и Синатры до Сироткина и Агутина. Тот самый хор, что пел в Пулково, Российской Национальной библиотеке, Музее Москвы и Подписных изданиях.