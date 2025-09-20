Открытие осеннего сезона культурных репетиций. И первой ласточкой станет «Манеж». С Олей и командой Нескучного хора участники устроят грандиозную репетицию в центральном выставочном зале на Исаакиевской площади, музее, демонстрирующем актуальное искусство в сотрудничестве с ведущими российскими и международными художественными институциями и кураторами. Спеть в стенах шедевра классицизма начала XIX века — очень петербургский сюжет. Cейчас в Манеже проходит выставка «Фотоискусство. От дагеротипа до искусственного интеллекта» — её можно будет посетить после репетицию. Выставке же подыграет чёрно-белый академический дресс-код и плейлист. Браво и Кино отсылают в ожидающие перемен 80-е, с Freed from desire ностальгируем по дискотекам 90-х, а Фотография 9 на 12 Ирины Аллегровой сама запрыгнула в этот сетлист. Город 312 напомнит о Петербурге 2000-х и нашем любимом Питер FM, с Конём Любе выйдем в Манеж за скрепами и духом русским, the Hatters за новую волну отчитаются.