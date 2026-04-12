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«Хор Мажор»: отчётный концерт

Дом офицеров, Первомайская улица, 27

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Завершение:

от 600₽ до 700₽
Возраст 16+
Концерты
Необычное

Про событие

Тот самый концерт, где подпевать и танцевать особенно важно. Споёшь самые душевные хиты вместе с «Хор Мажор». В программе: Бонд с кнопкой, Смысловые галлюцинации, Наталья Орейро, Альянс, Ундервуд, Roxette, Pink, Coldplay, System of a down, Cranberries и др.

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