«Хор выше гор» — первый открытый хоровой ивент для всех желающих попеть даже без умений и вокальных навыков громко прямо на улице. Парковка, Ул. Карасунская, 80 21 сентября в 19:00 500 руб. Ставшие популярными этим летом в Москве и Питере массовые песенные тусовки пришли в наш город. И мы объявляем первое такое событие, где все будут петь вместе, вспоминая любимые хиты, и каждый сможет быть собой без ограничений и страха. Главные артисты здесь - это вы! От нас будет лишь поддерживающий хор вокалистов. Мы возвращаемся к истокам, в те моменты, которые оставили яркий след в нашей памяти. Вместе мы создадим атмосферу всеобщего единения и душевного пения любимых всеми хитов. Здесь нет правил, только свобода быть самим собой.