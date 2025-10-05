В этот раз — сразу два формата. Сначала споёшь хором традиционные песни с Лелей и Мариной из группы Hodila izba, а во второй части будет фортепианный аккомпанемент Милы Динерштайн. Ты прям сможешь похулиганить! Как всегда, никаких кокошников и специальной подготовки не нужно. Акустика под управлением Лели и Марины из группы Ходила Изба. В процессе будешь знакомиться и дегустировать русские чаи и вина. Идеальный слух и голос не нужны. Знание песен или какой-то опыт в этом деле тоже. Главное — прийти и участвовать. Это будет нестрашно, безопасность и нежность — организаторский конёк. Ты немного разомнешь связки и дыхание, а потом будешь веселиться и петь. Причем на разные голоса. И у тебя получится.