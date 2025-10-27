Несекретные материалы: научпоп-афиша в Питере

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Рассекречиваем всё: от экзорцизма и НЛО до серийных убийц. Включай критическое мышление и бери поп-корн.
Будущее уже близко: космос и новые технологии
На лекции Михаила Федорченко рассмотрят современные технотеологические аспекты п...
450₽
Лекция, посвящённая космическим итогам 2025 года. Поговоришь о том, сколько че...
450₽
Представь, что астрономы нашли полную копию нашей планеты... И даже не так далек...
от 1500₽
Двойная лекция двух величайших современных отечественных учёных — квантового физ...
от 2000₽
Есть мнение, что космос — это большая пустота. В целом, так оно и есть, однако в...
от 1600₽
Об истории и мифах
Русская литература традиционно ассоциируется с высокими идеалами, духовными поис...
1300₽
Главный миф XX века — вера в то, что с помощью архитектуры возможно перестраиват...
от 1500₽
Процедура изгнания бесов или злых духов из человека или места обитания существуе...
от 1500₽
В последний день жизни Цезаря было невероятное множество предостережений и знако...
от 1500₽
Для любителей тру-крайма
Крупнейший тру-крайм фестиваль в стране. На этом фестивале тру-крайм истории заговорят голосами профессионалов-экспертов, лично принимавших участие в поимке опасных преступников, ...
от 2500₽
О человеческой природе и сознании
Поговоришь о комплексе Хроноса — общей причине выгорания, тревожности, прокрасти...
от 1500₽
Зрение — особый вид чувств, он даёт такую информацию о мире, какую не получить и...
от 1600₽
Наш любимый Дробышевский уже в подборке, солдаут не за горами! А ещё всякое интересное про демонов внутри нас, и не только😈