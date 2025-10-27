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Несекретные материалы: научпоп-афиша в Питере

Собрали все научно-фантастические лекции в одном месте. Истина уже здесь!

Что будет в статье:

  1. - Будущее уже близко: космос и новые технологии
  2. - Об истории и мифах
  3. - Для любителей тру-крайма
  4. - О человеческой природе и сознании

Подборка регулярно пополняется. Пиши в комментариях, какие лекции ты бы хотел здесь увидеть?

Рассекречиваем всё: от экзорцизма и НЛО до серийных убийц. Включай критическое мышление и бери поп-корн. 

Будущее уже близко: космос и новые технологии

«Фрирен, провожающая в последний путь»: приключения магической космотехники
«Фрирен, провожающая в последний путь»: приключения магической космотехники

На лекции Михаила Федорченко рассмотрят современные технотеологические аспекты п...

Планетарий 1

450₽

Космические итоги 2025 и перспективы 2026
Космические итоги 2025 и перспективы 2026

Лекция, посвящённая космическим итогам 2025 года. Поговоришь о том, сколько че...

Планетарий 1

450₽

Упоротый Палеонтолог: «Эволюция инопланетян»
Упоротый Палеонтолог: «Эволюция инопланетян»

Представь, что астрономы нашли полную копию нашей планеты... И даже не так далек...

ArtHall, Сытнинская улица, 14

от 1500₽

«Какие идеи объясняют Вселенную?». Семихатов и Сурдин
«Какие идеи объясняют Вселенную?». Семихатов и Сурдин

Двойная лекция двух величайших современных отечественных учёных — квантового физ...

ДК Железнодорожников, Тамбовская улица, 63

от 2000₽

Ресурсы космоса
Ресурсы космоса

Есть мнение, что космос — это большая пустота. В целом, так оно и есть, однако в...

КЦ «Петроконгресс», Лодейнопольская улица, 5

от 1600₽

Об истории и мифах

Интимный код русской литературы
Интимный код русской литературы

Русская литература традиционно ассоциируется с высокими идеалами, духовными поис...

Измайловский, набережная реки Фонтанки, 120

1300₽

Архитектурные утопии ХХ века
Архитектурные утопии ХХ века

Главный миф XX века — вера в то, что с помощью архитектуры возможно перестраиват...

Тренинговый центр Измайловский, Измайловский проспект, 2

от 1500₽

Изгоняющие дьявола: реальные практики экзорцизма в истории
Изгоняющие дьявола: реальные практики экзорцизма в истории

Процедура изгнания бесов или злых духов из человека или места обитания существуе...

Тренинговый центр Измайловский, Измайловский проспект, 2

от 1500₽

Магия, суеверия и проклятия в Древнем Риме
Магия, суеверия и проклятия в Древнем Риме

В последний день жизни Цезаря было невероятное множество предостережений и знако...

Тренинговый центр Измайловский, Измайловский проспект, 2

от 1500₽

Для любителей тру-крайма

Тру-Крайм фест 2
Тру-Крайм фест 2

Крупнейший тру-крайм фестиваль в стране. На этом фестивале тру-крайм истории заговорят голосами профессионалов-экспертов, лично принимавших участие в поимке опасных преступников, ...

КЦ Петроконгресс, Лодейнопольская улица, 5

от 2500₽

О человеческой природе и сознании

Нарцисс против Хроноса: от прокрастинации до паранойи
Нарцисс против Хроноса: от прокрастинации до паранойи

Поговоришь о комплексе Хроноса — общей причине выгорания, тревожности, прокрасти...

Тренинговый центр Измайловский, Измайловский проспект, 2

от 1500₽

Станислав Дробышевский: Эволюция зрения
Станислав Дробышевский: Эволюция зрения

Зрение — особый вид чувств, он даёт такую информацию о мире, какую не получить и...

ЕСОД дом еврейской культуры, Большая Разночинная улица, 25

от 1600₽

Что есть в статье:

  1. Будущее уже близко: космос и новые технологии
  2. Об истории и мифах
  3. Для любителей тру-крайма
  4. О человеческой природе и сознании

Комментарии

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Юлия
24 декабря 2025, 12:06

Наш любимый Дробышевский уже в подборке, солдаут не за горами! А ещё всякое интересное про демонов внутри нас, и не только😈

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Юлия
4 декабря 2025, 13:57

Новые лекции о твоих снах и космонавтике уже в подборке!

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Юлия
27 ноября 2025, 15:33

Новые лекции уже в подборке! Узнаешь чуть больше о ксенобиологии, а потом обведёшь 1 февраля в календаре. Такой фестиваль будет жалко пропустить🪓🖤

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Юлия
13 ноября 2025, 13:23

Хэллоуин прошёл, а жуткие истории остались! Добавили немного тру-крайма, а также лекции про кладбища и античных чудищ👹 Вопрос к читателям: Какие темы хотели бы увидеть в этой подборке?

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Юлия
7 ноября 2025, 16:15

Первое обновление питерской подборки! Тут из новенького у нас и гороскопы, и пришельцы, и приключения левого мизинца👻

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Nikolay Petrov
8 ноября 2025, 00:03

Юлия | Kaver Team, наконец-то лекции появились, спасибо

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