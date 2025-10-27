Несекретные материалы: научпоп-афиша в Питере

Собрали все научно-фантастические лекции в одном месте. Истина уже здесь!

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Рассекречиваем всё: от экзорцизма и НЛО до серийных убийц. Включай критическое мышление и бери поп-корн.

Будущее уже близко: космос и новые технологии

Об истории и мифах

Для любителей тру-крайма

Тру-Крайм фест 2 Крупнейший тру-крайм фестиваль в стране. На этом фестивале тру-крайм истории заговорят голосами профессионалов-экспертов, лично принимавших участие в поимке опасных преступников, ... 1 февраля КЦ Петроконгресс, Лодейнопольская улица, 5 от 2500₽

О человеческой природе и сознании