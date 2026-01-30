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Космические итоги 2025 и перспективы 2026

Планетарий 1
наб. Обводного канала, 74Ц

Начало:

Завершение:

450₽
Возраст 16+

Про событие

Лекция, посвящённая космическим итогам 2025 года. Поговоришь о том, сколько человек прямо сейчас в космосе, вспомнишь о событиях пилотируемой космонавтики за прошедший год: спасение экипажа американского корабля Boeing CST; аварию китайского корабля Шэньчжоу-20; инцидент при старте космического корабля Союз МС-28. Ответишь на вопросы о том, что нового было разработано в 2025-м. И не забудут о ближайших космических перспективах и планах на 2026-й. Лектор — Андрей Емельянов, заслуженный испытатель космической техники.

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