На лекции Михаила Федорченко рассмотрят современные технотеологические аспекты продвинутых технологий и искусственного интеллекта, поговорят о месте магического мышления в разговоре о современной технике и о космотехнических аспектах неантропоморфной техники. Это не только аниме и манга про гуманизм, историческое наследие человечества и любовь, но и произведение о противостоянии народной космотехнической магии и магического элитизма. В постсекулярном мире магия и техника находятся в балансе, поскольку магия как система знаний о мире, имеющая материалистическую основу в ритуалах, образах действиях, работает в пространстве технотеологии, где метафора и материальность сочленяются. Магия может быть как персональным аспектом технического аффекта (машинного эроса), как и коллективной практикой. Фрирен показывает, что индивидуалистическая сила (как физическая, политическая, так и магическая, а, значит, и техническая) — не главное, и важнее чистой силы сотрудничество, кооперация, дружба. В противостоянии с демонами и эгоистическими магами главная героиня и её команда показывают, что магия это не просто инструмент власти, но простор для творчества. Она отказывается от данного свыше знания, выбирая самообучение и сбор народных индигенных заклинаний подарку демиурга. Власти технического Фрирен выбирает симондоновское творчество и антропологический поиск психосемиотики памяти и бессмертия, размышляя чего больше в её вечной жизни — проклятия или дара. Лектор — Михаил Федорченко, выпускник аспирантуры Центра практической философии "Стасис", редактор веб-самиздата об акселерационизме Post/work и автора канала о ксенокибернетике Machinic Embodiment, независимый исследователь материальности.