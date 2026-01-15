«Фрирен, провожающая в последний путь»: приключения магической космотехники
наб. Обводного канала, 74Ц
Начало:
Завершение:
450₽
Возраст 12+
Про событие
На лекции Михаила Федорченко рассмотрят современные технотеологические аспекты продвинутых технологий и искусственного интеллекта, поговорят о месте магического мышления в разговоре о современной технике и о космотехнических аспектах неантропоморфной техники. Это не только аниме и манга про гуманизм, историческое наследие человечества и любовь, но и произведение о противостоянии народной космотехнической магии и магического элитизма. В постсекулярном мире магия и техника находятся в балансе, поскольку магия как система знаний о мире, имеющая материалистическую основу в ритуалах, образах действиях, работает в пространстве технотеологии, где метафора и материальность сочленяются. Магия может быть как персональным аспектом технического аффекта (машинного эроса), как и коллективной практикой. Фрирен показывает, что индивидуалистическая сила (как физическая, политическая, так и магическая, а, значит, и техническая) — не главное, и важнее чистой силы сотрудничество, кооперация, дружба. В противостоянии с демонами и эгоистическими магами главная героиня и её команда показывают, что магия это не просто инструмент власти, но простор для творчества. Она отказывается от данного свыше знания, выбирая самообучение и сбор народных индигенных заклинаний подарку демиурга. Власти технического Фрирен выбирает симондоновское творчество и антропологический поиск психосемиотики памяти и бессмертия, размышляя чего больше в её вечной жизни — проклятия или дара. Лектор — Михаил Федорченко, выпускник аспирантуры Центра практической философии "Стасис", редактор веб-самиздата об акселерационизме Post/work и автора канала о ксенокибернетике Machinic Embodiment, независимый исследователь материальности.
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Лютый наукообразный шизоидный бред. Лектор явно эрудирован в области всевозможных философских терминов. Однако используют их спорадически, невпопад имея цель не уточнить смысл сказанного, а наоборот как можно больше пустить пыли в глаза. Слушать это было физически больно 🤕 Для примера пара терминов которые использовал лектор: "Гилеморфический постелин"; "Ксенофеминисткое в эмансипаторном ключе". Ну и на на фото потрясающий пример диалектики лектора. В довершение всего сказанного, стоит сказать о структуре повествования. Её не было совсем. Лектор растерялся мыслью по древу, время от времени отвлекаясь на посторонние темы чтобы растечётся по ним. А потом резюмировал чем то вроде, "вот, теперь думайте".