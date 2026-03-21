Есть мнение, что космос — это большая пустота. В целом, так оно и есть, однако важны нюансы. За пределами Земли есть много того, чего нет на Земле. Да хотя бы та же пустота, то есть вакуум. На Земле люди затрачивают немало сил для создания вакуума, который нужен учёным и инженерам, а в космосе он бесплатный и намного более качественный. На Земле люди строят гигантские и очень дорогие ускорители частиц, а из космоса они прилетают сами и с гораздо большей энергией. На Земле никогда не сжать вещество до такой плотности, какую имеют космические тела. И никогда не получить таких магнитных полей, как в космосе. За пределами Земли людей ждут идеальные космодромы и неиссякаемые источники энергии. А что насчёт золота, платины и алмазов? Об этом Владимир Георгиевич тоже расскажет. Лектор: Владимир Сурдин, кандидат физико-математических наук, старший научный сотрудник Государственного астрономического института имени П. К. Штернберга, доцент физического факультета МГУ. Лауреат Беляевской премии и премии «Просветитель».