Зрение — особый вид чувств, он даёт такую информацию о мире, какую не получить иными способами. Но зрение возникало неоднократно и развивалось в эволюции разными путями. Какие есть варианты зрения? Как видят мир моллюски и насекомые, рыбы и лягушки, ящерицы и птицы? А что со зрением у зверей? А что с человеком и его родственниками? Обо всём этом и многом другом — в лекции Станислава Дробышевского. Лектор: Станислав Дробышевский. Антрополог, кандидат биологических наук, доцент кафедры антропологии биологического факультета МГУ им. Ломоносова. Научный редактор научно-просветительского портала antropogenez.ru. Один из самых известных популяризаторов науки и фронтмен российской антропологии.