Процедура изгнания бесов или злых духов из человека или места обитания существует с самых древних времен и подкрепляется мифологическим сознанием. В самых разных культурах и системах, несмотря на так называемый уровень цивилизации, экзорцизму всегда найдётся место. И хотя современная медицина считает, что «одержимость» — это всего лишь психическое расстройство, даже среди учёных и врачей по сей день нет консенсуса по этому поводу. — Кто и как может получить право на изгнание злых духов? — Как осуществляется экзорцизм в различных странах? — Можно ли (и как) отличить мнимую одержимость бесами (как психическое расстройство) от настоящей одержимости демонами? Об этом и многом другом в лекции культуролога и кинокритика Дмитрия Шамонова. Лектор: Дмитрий Шамонов. Культуролог, преподаватель, специалист в области западных культур, кинокритик, исследователь мифов и традиций различных народов, лектор и основатель образовательного проекта «Культурный Клуб» в Санкт-Петербурге.