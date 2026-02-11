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Изгоняющие дьявола: реальные практики экзорцизма в истории

Тренинговый центр Измайловский, Измайловский проспект, 2

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Завершение:

от 1500₽ до 2000₽
Возраст 12+

Про событие

Процедура изгнания бесов или злых духов из человека или места обитания существует с самых древних времен и подкрепляется мифологическим сознанием. В самых разных культурах и системах, несмотря на так называемый уровень цивилизации, экзорцизму всегда найдётся место. И хотя современная медицина считает, что «одержимость» — это всего лишь психическое расстройство, даже среди учёных и врачей по сей день нет консенсуса по этому поводу. — Кто и как может получить право на изгнание злых духов? — Как осуществляется экзорцизм в различных странах? — Можно ли (и как) отличить мнимую одержимость бесами (как психическое расстройство) от настоящей одержимости демонами? Об этом и многом другом в лекции культуролога и кинокритика Дмитрия Шамонова. Лектор: Дмитрий Шамонов. Культуролог, преподаватель, специалист в области западных культур, кинокритик, исследователь мифов и традиций различных народов, лектор и основатель образовательного проекта «Культурный Клуб» в Санкт-Петербурге.

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