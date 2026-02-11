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Магия, суеверия и проклятия в Древнем Риме

Тренинговый центр Измайловский, Измайловский проспект, 2

Начало:

Завершение:

от 1500₽ до 2000₽
Возраст 12+

Про событие

В последний день жизни Цезаря было невероятное множество предостережений и знаков, но прислушался ли он хотя бы к одному? За мраморными фасадами Рима процветал мир колдуний и знахарей, где проклятие было таким же орудием мести, как меч. Приметы, таблички с именами врагов, фаллические амулеты, сглазы, суеверия, в конце концов, туалетные боги-покровители — рассмотриim весь «ассортимент» эзотерической части быта обычного римлянина и то, как это всё влияло на его жизнь. Лектор: Никита Самохин. Автор блога «Латынь по-пацански» и одноименной книги по истории Древнего Рима, переводчик интерфейсов VK и Telegram на латинский язык.

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