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Архитектурные утопии ХХ века

Тренинговый центр Измайловский, Измайловский проспект, 2

Начало:

Завершение:

от 1500₽ до 2000₽
Возраст 6+

Про событие

Главный миф XX века — вера в то, что с помощью архитектуры возможно перестраивать не только города, но и саму жизнь людей. На лекции разберёшь самые амбициозные и радикальные проекты архитекторов прошлого века. Ты узнаешь о проектах масштабных изменений Берлина, Парижа и других известных столиц. Особое внимание уделишь причинам возникновения и краху архитектурных утопий, а также их влиянию на реальное градостроительство и современное восприятие городских пространств. Встреча будет интересна всем, кто хочет понять, как мечты о новом мире формировали архитектуру, и почему многие утопии прошлого сегодня воспринимаются как предостережение, а не как руководство к действию. Лектор: Даниил Ведерников. Архитектор, экскурсовод, путешественник, автор телеграм-канала «arch trip».

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