Главный миф XX века — вера в то, что с помощью архитектуры возможно перестраивать не только города, но и саму жизнь людей. На лекции разберёшь самые амбициозные и радикальные проекты архитекторов прошлого века. Ты узнаешь о проектах масштабных изменений Берлина, Парижа и других известных столиц. Особое внимание уделишь причинам возникновения и краху архитектурных утопий, а также их влиянию на реальное градостроительство и современное восприятие городских пространств. Встреча будет интересна всем, кто хочет понять, как мечты о новом мире формировали архитектуру, и почему многие утопии прошлого сегодня воспринимаются как предостережение, а не как руководство к действию. Лектор: Даниил Ведерников. Архитектор, экскурсовод, путешественник, автор телеграм-канала «arch trip».