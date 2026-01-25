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Интимный код русской литературы

Измайловский, набережная реки Фонтанки, 120

Начало:

Завершение:

1300₽
Возраст 18+

Про событие

Русская литература традиционно ассоциируется с высокими идеалами, духовными поисками и вечными вопросами. Но за фасадом морали и возвышенности всегда скрывалась другая линия — линия желания, страсти и телесности. На лекции поговоришь о том, как русские писатели обходили табу, шифровали интимные мотивы и встраивали тему телесного в свои тексты — от намёков и аллюзий XIX века до смелых экспериментов ХХ и XXI. На лекции узнаешь не только о страсти, но и о культуре запретов, и о том, как Эрос становился частью национального литературного мифа. Анастасия Бурдина. Автор и ведущая литературного подкаста о писателях «Акулы пера».

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