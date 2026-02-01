Двойная лекция двух величайших современных отечественных учёных — квантового физика Алексея Семихатова и астронома Владимира Сурдина. Свои выступления Алексей Михайлович и Владимир Георгиевич объединили темой идей, которые объясняют Вселенную. Зачастую контринтуитивных, неочевидных, спорных. Но тем не менее — безумно интересных и определяющих всё наше с вами существование. О чём расскажут лекторы? — Алексей Семихатов. Наша картина мира основана на уравнениях. Как они работают? В каком смысле можно их понять и можно ли их объяснить словами? Когда следует, а когда не следует им доверять? Описывают ли уравнения только нашу Вселенную или заодно какие-то еще? Верно ли, что прогресс в понимании мира приводит ко всё более абстрактным уравнениям — а если так, то что же такое реальность, которая за ними стоит? Как связаны математическое и физическое существование? Алексей обсудит широкий спектр идей от ньютоновской физики до кварков и космологической инфляции и покажет, какие уравнения управляют нашим пониманием Вселенной. — Владимир Сурдин. Какие идеи объясняют Вселенную. Наш мозг сопротивляется идеям, лежащим в основе современной космологии. Мы не можем представить бесконечное пространство, имеющее конечный возраст. Людям трудно вообразить безграничную Вселенную конечного объёма. А Большой взрыв — это не тот привычный нам взрыв, который рисует наше воображение, вспоминая взрывы бомб и гранат. В действительности это стремительное расширение однородной материи. Но куда же она расширяется, если вокруг неё нет пустоты? Кто открыл расширение Вселенной (не Хаббл!) и будет ли оно происходить вечно? Какие открытия телескопа «Дж. Вебб» потрясли космологов? Когда и где родилось вещество, из которого состоит человек? Как астрономы открыли тёмное вещество и тёмную энергию и почему физики не могут разгадать природу этих тёмных сил? О лекторах: Алексей Семихатов. Доктор физико-математических наук, заведующий лабораторией Теории фундаментальных взаимодействий, Физический ин-т им Лебедева РАН, ведущий программы «Вопрос Науки». Владимир Сурдин. Кандидат физико-математических наук, старший научный сотрудник Государственного астрономического института имени П. К. Штернберга, д?оцент физического факультета МГУ.