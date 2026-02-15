Поговоришь о комплексе Хроноса — общей причине выгорания, тревожности, прокрастинации, бессонницы, опозданий и параноидной акцентуации. С помощью диаграмм наглядно увидишь, как психика пытается сама преодолеть нарциссизм. Теория дополнится примерами из практики и простыми упражнениями. Приглашаются все, кто устал от творческого кризиса. Лектор: Василий Чибисов. Психоаналитик с 10-летним стажем практики. Автор книг о психопатии, нарциссизме, психосоматике и тревоге.