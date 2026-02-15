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Нарцисс против Хроноса: от прокрастинации до паранойи

Тренинговый центр Измайловский, Измайловский проспект, 2

Начало:

Завершение:

от 1500₽ до 2000₽
Возраст 16+

Про событие

Поговоришь о комплексе Хроноса — общей причине выгорания, тревожности, прокрастинации, бессонницы, опозданий и параноидной акцентуации. С помощью диаграмм наглядно увидишь, как психика пытается сама преодолеть нарциссизм. Теория дополнится примерами из практики и простыми упражнениями. Приглашаются все, кто устал от творческого кризиса. Лектор: Василий Чибисов. Психоаналитик с 10-летним стажем практики. Автор книг о психопатии, нарциссизме, психосоматике и тревоге.

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