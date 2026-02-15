Нарцисс против Хроноса: от прокрастинации до паранойи
Тренинговый центр Измайловский, Измайловский проспект, 2
Начало:
Завершение:
от 1500₽ до 2000₽
Возраст 16+
Про событие
Поговоришь о комплексе Хроноса — общей причине выгорания, тревожности, прокрастинации, бессонницы, опозданий и параноидной акцентуации. С помощью диаграмм наглядно увидишь, как психика пытается сама преодолеть нарциссизм. Теория дополнится примерами из практики и простыми упражнениями. Приглашаются все, кто устал от творческого кризиса. Лектор: Василий Чибисов. Психоаналитик с 10-летним стажем практики. Автор книг о психопатии, нарциссизме, психосоматике и тревоге.
Контакты
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи