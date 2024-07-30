Лучшее за неделю: абьюз-кабаре, фестиваль мороженого и конкурс домашних настоек

Организаторы онлайн-мероприятий — ваш выход!
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Москва
Столица пытается разобраться, что же не так с Сальвадором Дали и как сюрреализм помогает нам сегодня – и всё это на арт-ужине. А ещё учится двигать телом на авторском фесте электронной музыки и ловить свой дзен на техно-йоге в особняке.
Все члены семьи Оргона, включая его самого, настолько заняты выяснением отношений, что не замечают на фоне этой суеты, в каком комическом быте проходит их жизни. И тут появляется он – лжец и обманщи...
Все слышали о «квартале красных фонарей». Но это ведь там, «у них», в «Европах»!...
800₽
Чарующая музыкальная программа, разворачивающаяся на фоне тысячи звезд и комет з...
от 3500₽
Комбо необычности: йога, техно-музыка и богемность 19 века. Такая современная и...
1700₽
Сюрреализм вырос меж двух войн — как реакция на кровавые события, сотрясающие Европу. В этом страшном и разочарованном в человечестве мире, возникал новый художественный язык — изменивший наши предста...
Ты не поверишь, но когда-то район Трубной (Грачёвки) был злачным местом, куда лу...
5000₽
Год Temple de Plastique — новый виток вокруг солнца: год нескончаемых танцев, рассветов, искрящегося настроения и тысяч улыбок на танцполах. Два танцпола ARMA проникнутся бесперебойным трансом, хаус...
Ночь звездопадов и танцев под любимые поп- и рок-хиты. Звёзды падают с неба, чт...
от 1500₽
ИТ-Пикник — ежегодный формат летних встреч ИТ-коммьюнити. В прошлом году мероприятие посетили свыше 30 тыс. специалистов из ведущих ИТ-компаний, а также их друзья и члены семей. В этом году ИТ-Пикник ...
Фестиваль авторской электронной музыки Лайн ап: РАДОСТЬ МОЯ / НАЙТИВЫХОД / SUM...
от 1200₽
Санкт-Петербург
Питер театральный балует: предводителем дворянства, саркастичным Белым кроликом, который помогает расследовать историю убийства и роботом будущего, что избавляет от одиночества. А разбавляет северную театральность откровенный комик из твоих рилсов, ну а согревает и насыщает — гастрономический концерт по Достоевскому.
Выставка коллекционных игрушек, посвященная одному из ярчайших направлений современного искусства – art toys. На выставке будут представлены предметы из коллекции Riki Toys и работы ведущих российски...
История убийства двух 19-летних девушек. Освобождающая история борьбы за жизнь...
от 1700₽
Что ты знаешь о Кисе Воробьянинове? Наверняка, что этот разжалованный новой властью предводитель дворянства бежал в крохотный город и прятался у тещи. Что от нее узнал тайну о брильянтах в одном из дв...
Стендап комик из твоих рилсов. Цепляет своей откровенностью и комедийным подходо...
от 1700₽
Даже если ты никогда не рисовал, вместе с профессиональными художниками ты сможе...
2900₽
Оттолкнувшись от одноименной пьесы Тирсо де Молины творческая команда спектакля ...
от 1100₽
Пьеса американского драматурга Трейси Леттса «Киллер Джо», на первый взгляд – вс...
от 1200₽
Гастрономический концерт Гостей мероприятия ждёт удивительная трапеза из любимы...
от 900₽
Ближайшее будущее. Инновационная компания Humanitas Engineering предлагает уника...
от 1600₽
Встречай, северная столица! Самый эмоциональный фестиваль осени возвращается! ...
от 1400₽
Казань
Татарстан знакомится с барной культурой на бархоппинге — это когда гуляешь, но не просто так, а по лучшим питейным местам Казани. Прокачивает силу духа и тела на йога-фесте, а ещё объедается крафтовым мороженым. Напитки, много сладко-холодного, театр и стойка на голове — главное не всё сразу!
Хедлайнером вечеринки станет Tebra, чьи сеты отличаются звучанием с выраженной э...
1000₽
Познакомиться с барной культурой города и найди новых подруг и друзей? Легко! Отправляйся в путешествие по лучшим питейным заведениям Казани. В шорт-листе баров: ? More — лучший бар России согласно...
Российский рэп-исполнитель, певец, музыкант, композитор представит свой новый ал...
от 2000₽
На фесте ты сможешь попробовать мороженое в сладкой вате, московский пломбир, мороженое со взрывной карамелью, Carte D'or, скульптурное мороженое, жареное ролл мороженое, крафтовое мороженое и новинку...
Телесные и дыхательные практики в «Ураме» для всех, кто хочет найти дзен. Ведущи...
Бесплатно
Лео и Джек с металлическим треском провалили свой последний спектакль на сцене, после чего оказались на мели. Из объявления в газете они узнают, что пожилая миллионерша уже практически отчаялась найти...
Если коротко, то это однодневное винное путешествие по маршруту Казань — Камское...
9500₽
Совсем скоро Казань превратится в настоящий круговорот ярких красок, звонкого смеха и велосипедов! Тема юбилейного велодевичника 2024 — этно-бохо стиль. В программе интересный маршрут, конкурсы, ...
Мероприятие строго для девушек!) «ФемКызлар» приглашает тебя на встречу, где девушки будут делиться опытом реализации своих проектов в сфере бизнеса и не только. Помимо интересных рассказов будут лек...
Стендап комик из твоих рилсов. Цепляет своей откровенностью и комедийным подходо...
от 1300₽
Екатеринбург
Урал идёт на выставку, на открытии которой не будет козы..., но будет арбуз. Идёт в театр, чтобы создать и оживить теневые куклы. Идёт в музей, чтобы изучить творчество Тарантино и его методы доведения людей до катарсиса, ага:)
Дегустация-конкурс. Второй год подряд в рамках фестиваля «Настойки и бутерброды» бар «Самоцвет» приглашает всех увлеченных домашним настаиванием принять участие в дегустации-конкурсе, похвастаться ре...
Стендап комик из твоих рилсов. Цепляет своей откровенностью и комедийным подходо...
от 1600₽
«Красная Скрипка» – оригинальный проект, который вобрал в себя эпичность академической и драйв рок-музыки. Объемное звучание группы формируется благодаря гармоничному симбиозу скрипки, гитар и ударных...
Комедийное шоу, в котором комики рассказывают интересные факты на заданную тему....
300₽
Тень манит своей таинственностью: она загадочно уплывает с лучом света, а потом увеличивается до немыслимых размеров — иногда кажется, что может и проглотить! Тени завораживают, за их игрой можно набл...
Это шоу уже завоевало сердца зрителей Питера, Москвы и Новосибирска, пришло врем...
от 600₽
Под столь общим названием - путь художника от предыдущей выставки, сделанной «Культурным транзитом» в 2018 году, весёлой, бесшабашной, с козой и арбузом, до тонких графичных полотен с орнаментами, нап...
В Екатеринбурге – городе, рожденном «на железе», где веками ковался суровый урал...
500₽
Коллаж — это метод составления художественной композиции из разных элементов печатных изображений, фактур и материалов. Для этого не обязательно уметь рисовать, достаточно держать ножницы в руках. Эта...
Творчество Тарантино является отражением эпохи постмодернизма. В своем кинематог...
от 200₽
Новости комьюнити
У нас есть закрытый телеграм-канал, в котором пользователи «Кавра» делятся впечатлениями от походов на необычные мероприятия. На этот раз они заценили вечеринку «Ecstatic Dance «Райские птицы» и костюмированный дейтинг-бал от MysticEvents.
Куда собираемся с комьюнити?
Экскурсия начнётся с Мечети: ты узнаешь много интересного о её внешнем и внутрен...
4500₽
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