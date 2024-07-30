  1. Блог

Лучшее за неделю: абьюз-кабаре, фестиваль мороженого и конкурс домашних настоек

Хей, лето еще на закончилось, не унывай! Самая смелая, необычная и жаркая афиша от редакции Kaverafisha. Летом мы «рыбачим», вылавливая ивент-сокровища для тебя:)

Что будет в статье:

  1. - Организаторы онлайн-мероприятий — ваш выход!
  2. - Москва
  3. - Санкт-Петербург
  4. - Казань
  5. - Екатеринбург
  6. - Новости комьюнити
  7. - Куда собираемся с комьюнити?

Организаторы онлайн-мероприятий — ваш выход!

Мы возвращаем онлайн-афишу. Если ты проводишь онлайн-лекции, показы, обсуждения, разговорные клубы, то напиши нам — @kaverapp (телеграм) или @kaver_afisha

Москва

Столица пытается разобраться, что же не так с Сальвадором Дали и как сюрреализм помогает нам сегодня – и всё это на арт-ужине. А ещё учится двигать телом на авторском фесте электронной музыки и ловить свой дзен на техно-йоге в особняке. 

по подписке
Lё Тартюф. Комедия
Lё Тартюф. Комедия

Все члены семьи Оргона, включая его самого, настолько заняты выяснением отношений, что не замечают на фоне этой суеты, в каком комическом быте проходит их жизни. И тут появляется он – лжец и обманщи...

Экскурсия «Московский квартал красных фонарей»
Экскурсия «Московский квартал красных фонарей»

Все слышали о «квартале красных фонарей». Но это ведь там, «у них», в «Европах»!...

до
м. «Сухаревская», выход №1 на ул. Сретенка

800₽

«Jazz & Stars». Музыка в планетарии
«Jazz & Stars». Музыка в планетарии

Чарующая музыкальная программа, разворачивающаяся на фоне тысячи звезд и комет з...

Московский Планетарий

от 3500₽

Техно-йога в особняке
Техно-йога в особняке

Комбо необычности: йога, техно-музыка и богемность 19 века. Такая современная и...

Москва, Большой Трехсвятительский пер. 2/1 стр. 1 (Вход с Малого Трехсвятительского, наверх по красной лестнице)

1700₽

по подписке
Арт-ужин «Сюрреализм: Искусство бессознательного»
Арт-ужин «Сюрреализм: Искусство бессознательного»

Сюрреализм вырос меж двух войн — как реакция на кровавые события, сотрясающие Европу. В этом страшном и разочарованном в человечестве мире, возникал новый художественный язык — изменивший наши предста...

Прогулка с дегустацией вина
Прогулка с дегустацией вина

Ты не поверишь, но когда-то район Трубной (Грачёвки) был злачным местом, куда лу...

у памятника: Благодарная Россия солдатам правопорядка, погибшим при исполнении служебного долга

5000₽

по подписке
Temple de Plastique
Temple de Plastique

Год Temple de Plastique — новый виток вокруг солнца: год нескончаемых танцев, рассветов, искрящегося настроения и тысяч улыбок на танцполах. Два танцпола ARMA проникнутся бесперебойным трансом, хаус...

Дороже Золота. Stargazer Party
Дороже Золота. Stargazer Party

Ночь звездопадов и танцев под любимые поп- и рок-хиты. Звёзды падают с неба, чт...

Moremi, Приморский проспект, 72

от 1500₽

по подписке
ИТ-пикник
ИТ-пикник

ИТ-Пикник — ежегодный формат летних встреч ИТ-коммьюнити. В прошлом году мероприятие посетили свыше 30 тыс. специалистов из ведущих ИТ-компаний, а также их друзья и члены семей. В этом году ИТ-Пикник ...

Crimewave XVII
Crimewave XVII

Фестиваль авторской электронной музыки Лайн ап: РАДОСТЬ МОЯ / НАЙТИВЫХОД / SUM...

Pravda

от 1200₽

Санкт-Петербург

Питер театральный балует: предводителем дворянства, саркастичным Белым кроликом, который помогает расследовать историю убийства и роботом будущего, что избавляет от одиночества. А разбавляет северную театральность откровенный комик из твоих рилсов, ну а согревает и насыщает — гастрономический концерт по Достоевскому. 

по подписке
Super toys
Super toys

Выставка коллекционных игрушек, посвященная одному из ярчайших направлений современного искусства – art toys. На выставке будут представлены предметы из коллекции Riki Toys и работы ведущих российски...

За белым кроликом
За белым кроликом

История убийства двух 19-летних девушек. Освобождающая история борьбы за жизнь...

Театральная площадка «Скороход»

от 1700₽

по подписке
Киса
Киса

Что ты знаешь о Кисе Воробьянинове? Наверняка, что этот разжалованный новой властью предводитель дворянства бежал в крохотный город и прятался у тещи. Что от нее узнал тайну о брильянтах в одном из дв...

Никита Шевчук
Никита Шевчук

Стендап комик из твоих рилсов. Цепляет своей откровенностью и комедийным подходо...

Концертный зал отеля "Санкт-Петербург", Пироговская набережная, 5/2

от 1700₽

Мастер-класс по рисованию в мастерской художника
Мастер-класс по рисованию в мастерской художника

Даже если ты никогда не рисовал, вместе с профессиональными художниками ты сможе...

до
Markofken Art Gallery, Невский проспект, 41

2900₽

Дон Хиль Зеленые Штаны
Дон Хиль Зеленые Штаны

Оттолкнувшись от одноименной пьесы Тирсо де Молины творческая команда спектакля ...

Камерный театр Малыщицкого

от 1100₽

Киллер Джо
Киллер Джо

Пьеса американского драматурга Трейси Леттса «Киллер Джо», на первый взгляд – вс...

Камерный театр Малыщицкого

от 1200₽

Ужин по-достоевски
Ужин по-достоевски

Гастрономический концерт Гостей мероприятия ждёт удивительная трапеза из любимы...

Музей-квартира Л.Н. Бенуа, Васильевский остров, 3-я линия, дом 20, кв. 8

от 900₽

Хуманитас Инжиниринг
Хуманитас Инжиниринг

Ближайшее будущее. Инновационная компания Humanitas Engineering предлагает уника...

Театральная площадка «Скороход»

от 1600₽

Сентябрь Горит Фест vol.2
Сентябрь Горит Фест vol.2

Встречай, северная столица! Самый эмоциональный фестиваль осени возвращается! ...

MOD

от 1400₽

Казань

Татарстан знакомится с барной культурой на бархоппинге — это когда гуляешь, но не просто так, а по лучшим питейным местам Казани. Прокачивает силу духа и тела на йога-фесте, а ещё объедается крафтовым мороженым. Напитки, много сладко-холодного, театр и стойка на голове — главное не всё сразу!

Decadance — Tebra
Decadance — Tebra

Хедлайнером вечеринки станет Tebra, чьи сеты отличаются звучанием с выраженной э...

DECA BAR, Профсоюзная улица, 48/10

1000₽

по подписке
Бархоппинг 3.0
Бархоппинг 3.0

Познакомиться с барной культурой города и найди новых подруг и друзей? Легко! Отправляйся в путешествие по лучшим питейным заведениям Казани. В шорт-листе баров: ? More — лучший бар России согласно...

Дельфин в Казани
Дельфин в Казани

Российский рэп-исполнитель, певец, музыкант, композитор представит свой новый ал...

проспект Ямашева, 115А

от 2000₽

по подписке
Фестиваль мороженого на Кремлевской набережной
Фестиваль мороженого на Кремлевской набережной

На фесте ты сможешь попробовать мороженое в сладкой вате, московский пломбир, мороженое со взрывной карамелью, Carte D'or, скульптурное мороженое, жареное ролл мороженое, крафтовое мороженое и новинку...

Фестиваль «Йога Духа»
Фестиваль «Йога Духа»

Телесные и дыхательные практики в «Ураме» для всех, кто хочет найти дзен. Ведущи...

Экстрим-парк УРАМ

Бесплатно

по подписке
«Примадонны» — авантюра с переодеваниями и наследством
«Примадонны» — авантюра с переодеваниями и наследством

Лео и Джек с металлическим треском провалили свой последний спектакль на сцене, после чего оказались на мели. Из объявления в газете они узнают, что пожилая миллионерша уже практически отчаялась найти...

Казанский винный тур
Казанский винный тур

Если коротко, то это однодневное винное путешествие по маршруту Казань — Камское...

Московская улица, 2

9500₽

по подписке
ВелоДевичник
ВелоДевичник

Совсем скоро Казань превратится в настоящий круговорот ярких красок, звонкого смеха и велосипедов! Тема юбилейного велодевичника 2024 — этно-бохо стиль. В программе интересный маршрут, конкурсы, ...

по подписке
Фем-нетворкинг «Твори что хочешь»
Фем-нетворкинг «Твори что хочешь»

Мероприятие строго для девушек!) «ФемКызлар» приглашает тебя на встречу, где девушки будут делиться опытом реализации своих проектов в сфере бизнеса и не только. Помимо интересных рассказов будут лек...

Никита Шевчук
Никита Шевчук

Стендап комик из твоих рилсов. Цепляет своей откровенностью и комедийным подходо...

Культурный центр «Сайдаш»

от 1300₽

Екатеринбург

Урал идёт на выставку, на открытии которой не будет козы..., но будет арбуз. Идёт в театр, чтобы создать и оживить теневые куклы. Идёт в музей, чтобы изучить творчество Тарантино и его методы доведения людей до катарсиса, ага:)

по подписке
Я настаиваю!
Я настаиваю!

Дегустация-конкурс. Второй год подряд в рамках фестиваля «Настойки и бутерброды» бар «Самоцвет» приглашает всех увлеченных домашним настаиванием принять участие в дегустации-конкурсе, похвастаться ре...

Никита Шевчук
Никита Шевчук

Стендап комик из твоих рилсов. Цепляет своей откровенностью и комедийным подходо...

Центр культуры и искусств «Верх-Исетский», площадь Субботников, 1

от 1600₽

по подписке
«Красная скрипка» – Рок в скрипичном ключе
«Красная скрипка» – Рок в скрипичном ключе

«Красная Скрипка» – оригинальный проект, который вобрал в себя эпичность академической и драйв рок-музыки. Объемное звучание группы формируется благодаря гармоничному симбиозу скрипки, гитар и ударных...

Мало кто знает
Мало кто знает

Комедийное шоу, в котором комики рассказывают интересные факты на заданную тему....

PRAVDA bar

300₽

по подписке
«Театр без театра»: мастер-класс по театру теней
«Театр без театра»: мастер-класс по театру теней

Тень манит своей таинственностью: она загадочно уплывает с лучом света, а потом увеличивается до немыслимых размеров — иногда кажется, что может и проглотить! Тени завораживают, за их игрой можно набл...

Женский Stand-Up в центре
Женский Stand-Up в центре

Это шоу уже завоевало сердца зрителей Питера, Москвы и Новосибирска, пришло врем...

до
Ресторан «Легенды Юга», улица Вайнера, 9, 4 этаж

от 600₽

по подписке
Маршруты
Маршруты

Под столь общим названием - путь художника от предыдущей выставки, сделанной «Культурным транзитом» в 2018 году, весёлой, бесшабашной, с козой и арбузом, до тонких графичных полотен с орнаментами, нап...

Романтические истории Екатеринбурга
Романтические истории Екатеринбурга

В Екатеринбурге – городе, рожденном «на железе», где веками ковался суровый урал...

Старт: памятник Петру и Февронии Муромским, ул. Пролетарская, 18

500₽

по подписке
Коллажный клуб с Юлией Зерновой: коллаж-портрет
Коллажный клуб с Юлией Зерновой: коллаж-портрет

Коллаж — это метод составления художественной композиции из разных элементов печатных изображений, фактур и материалов. Для этого не обязательно уметь рисовать, достаточно держать ножницы в руках. Эта...

Постмодернизм в кинематографе Квентина Тарантино
Постмодернизм в кинематографе Квентина Тарантино

Творчество Тарантино является отражением эпохи постмодернизма. В своем кинематог...

Музей Андеграунда

от 200₽

Новости комьюнити

У нас есть закрытый телеграм-канал, в котором пользователи «Кавра» делятся впечатлениями от походов на необычные мероприятия. На этот раз они заценили вечеринку «Ecstatic Dance «Райские птицы» и костюмированный дейтинг-бал от MysticEvents.

Куда собираемся с комьюнити?

Чтобы попасть в сообщество и ходить на топовые мероприятия вместе с нами, убедись, что у тебя есть годовая подписка на «Кавёр», и заполни заявку на вступление.    

Ещё больше необычных событий и мест – в нашем приложении. Скачивай приложение «Кавёр», кликай кнопку внизу страницы. Мы тебе рады!
с любовью и заботой, редакция Kaverafisha  

Что есть в статье:

  1. Организаторы онлайн-мероприятий — ваш выход!
  2. Москва
  3. Санкт-Петербург
  4. Казань
  5. Екатеринбург
  6. Новости комьюнити
  7. Куда собираемся с комьюнити?

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста