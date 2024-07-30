Лучшее за неделю: абьюз-кабаре, фестиваль мороженого и конкурс домашних настоек

Хей, лето еще на закончилось, не унывай! Самая смелая, необычная и жаркая афиша от редакции Kaverafisha. Летом мы «рыбачим», вылавливая ивент-сокровища для тебя:)

Что будет в статье:

Организаторы онлайн-мероприятий — ваш выход!

Мы возвращаем онлайн-афишу. Если ты проводишь онлайн-лекции, показы, обсуждения, разговорные клубы, то напиши нам — @kaverapp (телеграм) или @kaver_afisha.

Москва

Столица пытается разобраться, что же не так с Сальвадором Дали и как сюрреализм помогает нам сегодня – и всё это на арт-ужине. А ещё учится двигать телом на авторском фесте электронной музыки и ловить свой дзен на техно-йоге в особняке.

Санкт-Петербург

Питер театральный балует: предводителем дворянства, саркастичным Белым кроликом, который помогает расследовать историю убийства и роботом будущего, что избавляет от одиночества. А разбавляет северную театральность откровенный комик из твоих рилсов, ну а согревает и насыщает — гастрономический концерт по Достоевскому.

Казань

Татарстан знакомится с барной культурой на бархоппинге — это когда гуляешь, но не просто так, а по лучшим питейным местам Казани. Прокачивает силу духа и тела на йога-фесте, а ещё объедается крафтовым мороженым. Напитки, много сладко-холодного, театр и стойка на голове — главное не всё сразу!

Екатеринбург

Урал идёт на выставку, на открытии которой не будет козы..., но будет арбуз. Идёт в театр, чтобы создать и оживить теневые куклы. Идёт в музей, чтобы изучить творчество Тарантино и его методы доведения людей до катарсиса, ага:)

Новости комьюнити

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