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Про событие
Дегустация-конкурс. В рамках фестиваля «Настойки и борщи» проводится конкурс-дегустация среди настоек собственного сочинения. К конкурсу приглашают всех любителей домашних настоек, семейных рецептов и фирменных вкусов. Для участия необходимо предварительно заполнить анкету: https://forms.gle/LcfQGHvh8hr9udEV8 К участию принимаются только те, кто использует заводской алкоголь с дополнительными ингредиентами для создания нового уникального напитка. По итогам отбора проведут дегустацию, где все смогут попробовать напитки и узнать подробности от их авторов. Гости сами выберут победителей, которые получат призы от бара «Самоцвет» и фестиваля «Настойки и бутерброды». По уточняющим вопросам пиши Александру https://t.me/elsakov Узнать подробности про фестиваль «Настойки и бутерброды» можно в отдельном телеграм-канале: https://t.me/nastoikabuterbrod
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