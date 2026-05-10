Италия со вкусом
Академия кулинарии «Это Просто», Московская улица, 66
Начало:
Завершение:
от 3350₽ до 3500₽
Возраст 12+
Мастер-классы
Еда
Про событие
Совершишь гастрономическое путешествие по Италии. Продегустируешь все приготовленные блюда под бокал вина. Работа в группе до 16 чел. Что тебя ждёт? Приготовишь вместе с шефом блюда согласно меню и продегустируешь их; Каждый сам соберет свой салат и украсит его. Узнаешь секреты приготовления пасты, каждый сам покрутит пасту на машинке. Совместно приготовишь десерт. Напитки (чай, кофе, вода, бокал вина) и легкие закуски. Получишь электронные рецепты приготовленных блюд. Меню: Приветственный фуршет: закуска и коктейль Салат из печеной свеклы с козьим сыром и медовой заправкой, Домашние зеленые феттучини с креветкой и мидиями в панцире, Панна-котта с малиновым муссом.
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи