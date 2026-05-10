Совершишь гастрономическое путешествие по Италии. Продегустируешь все приготовленные блюда под бокал вина. Работа в группе до 16 чел. Что тебя ждёт? Приготовишь вместе с шефом блюда согласно меню и продегустируешь их; Каждый сам соберет свой салат и украсит его. Узнаешь секреты приготовления пасты, каждый сам покрутит пасту на машинке. Совместно приготовишь десерт. Напитки (чай, кофе, вода, бокал вина) и легкие закуски. Получишь электронные рецепты приготовленных блюд. Меню: Приветственный фуршет: закуска и коктейль Салат из печеной свеклы с козьим сыром и медовой заправкой, Домашние зеленые феттучини с креветкой и мидиями в панцире, Панна-котта с малиновым муссом.