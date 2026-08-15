Отправишься в Пермский край, к легендарным Усьвинским столбам — одному из самых впечатляющих природных мест Урала. Главное волшебство ждёт на рассвете: ты встретишь туманный восход, когда первые лучи солнца озарят скалы. Трекинг ~ 2 км Сложность 2 из 5 800 км на транспорте (в обе стороны) Больше информации о маршруте — по кнопке «Купить Билет».