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Рассвет на Усьвинских столбах

ТЦ Омега, проспект Космонавтов, 41

Начало:

Завершение:

6900₽
Возраст 18+

Про событие

Отправишься в Пермский край, к легендарным Усьвинским столбам — одному из самых впечатляющих природных мест Урала. Главное волшебство ждёт на рассвете: ты встретишь туманный восход, когда первые лучи солнца озарят скалы. Трекинг ~ 2 км Сложность 2 из 5 800 км на транспорте (в обе стороны) Больше информации о маршруте — по кнопке «Купить Билет».

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