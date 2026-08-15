Рассвет на Усьвинских столбах
ТЦ Омега, проспект Космонавтов, 41
Начало:
Завершение:
6900₽
Возраст 18+
Про событие
Отправишься в Пермский край, к легендарным Усьвинским столбам — одному из самых впечатляющих природных мест Урала. Главное волшебство ждёт на рассвете: ты встретишь туманный восход, когда первые лучи солнца озарят скалы. Трекинг ~ 2 км Сложность 2 из 5 800 км на транспорте (в обе стороны) Больше информации о маршруте — по кнопке «Купить Билет».
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи