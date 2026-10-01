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Вечер в Париже

Академия кулинарии «Это Просто», Московская улица, 66

Начало:

Завершение:

от 3550₽ до 3700₽
Возраст 12+
Мастер-классы
Еда

Про событие

Мастер-класс для романтических натур. Что тебя ждёт? Научишься правильно готовить рыбу. Каждый приготовит свой десерт при помощи азота. Приготовишь и продегустируешь все блюда по меню под бокал вина. Напитки (бокал вина, чай, кофе, вода) и легкие закуски. Получишь электронные рецепты приготовленных блюд. Меню: Приветственный фуршет: закуска и коктейль. Салат Нисуаз с тунцом. Филе дорадо, запечённое с травами, на подушке из овощей. Ягодный сорбет (приготовишь при помощи азота).

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