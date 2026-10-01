Слепая дегустация, интерактивная теория и подарки — но в центре всего, конечно, вкус. Разберёim кофе по косточкам: чем Эфиопия отличается от Бразилии, как обжарка раскрывает новые грани и откуда в чашке берутся ноты ягод, карамели и цитруса. Количество участников: 15 человек Локация: На деловом