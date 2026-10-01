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  1. Екатеринбург
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Фильтр-квест от Sibaristica

Гастромолл «Главный», улица Боевых Дружин, 20

Начало:

Завершение:

650₽
Возраст 12+
Еда

Про событие

Слепая дегустация, интерактивная теория и подарки — но в центре всего, конечно, вкус. Разберёim кофе по косточкам: чем Эфиопия отличается от Бразилии, как обжарка раскрывает новые грани и откуда в чашке берутся ноты ягод, карамели и цитруса. Количество участников: 15 человек Локация: На деловом

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