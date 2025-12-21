Пьеса американского драматурга Трейси Леттса «Киллер Джо», на первый взгляд – всего лишь криминальный триллер, история маргинального семейства, в котором сын и отец решают убить мать, чтобы получить страховку и расплатиться с долгами. Вдобавок, наняв киллера («по совместительству» — местного шефа полиции), в качестве аванса они отдают ему единокровную дочь и сестру… Мотивация конкретных персонажей не укладывается в рамки морали, но, волей автора, жизнь этих нелюдей – метафорический портрет всего человечества в целом. Продолжительность: 2 часа 40 минут с антрактом