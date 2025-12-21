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Киллер Джо

Камерный театр Малыщицкого
ул. Восстания, 41

Начало:

Завершение:

от 2500₽ до 3500₽
Возраст 18+
Спектакли

Про событие

Пьеса американского драматурга Трейси Леттса «Киллер Джо», на первый взгляд – всего лишь криминальный триллер, история маргинального семейства, в котором сын и отец решают убить мать, чтобы получить страховку и расплатиться с долгами. Вдобавок, наняв киллера («по совместительству» — местного шефа полиции), в качестве аванса они отдают ему единокровную дочь и сестру… Мотивация конкретных персонажей не укладывается в рамки морали, но, волей автора, жизнь этих нелюдей – метафорический портрет всего человечества в целом. Продолжительность: 2 часа 40 минут с антрактом

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Комментарии

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DMITRY KUZ'MINSKY
13 апреля 2024, 22:04

Такое часто тут по рекомендация бывает,- спасибо что предупредили...🙌🏼 🙏🏻

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Михаил
19 января 2024, 01:01

Откровенно слабая игра,также постановка. А организация просто на нуле!Не стоит тратить свои деньги

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