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Киллер Джо
ул. Восстания, 41
Начало:
Завершение:
от 2500₽ до 3500₽
Возраст 18+
Спектакли
Про событие
Пьеса американского драматурга Трейси Леттса «Киллер Джо», на первый взгляд – всего лишь криминальный триллер, история маргинального семейства, в котором сын и отец решают убить мать, чтобы получить страховку и расплатиться с долгами. Вдобавок, наняв киллера («по совместительству» — местного шефа полиции), в качестве аванса они отдают ему единокровную дочь и сестру… Мотивация конкретных персонажей не укладывается в рамки морали, но, волей автора, жизнь этих нелюдей – метафорический портрет всего человечества в целом. Продолжительность: 2 часа 40 минут с антрактом
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Комментарии
Михаил19 января 2024, 01:01
Откровенно слабая игра,также постановка. А организация просто на нуле!Не стоит тратить свои деньги
Такое часто тут по рекомендация бывает,- спасибо что предупредили...🙌🏼 🙏🏻