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Игра на вылет

TEATR 101
Гаванская улица, 3

Начало:

Завершение:

1299₽
Возраст 16+
Спектакли

Про событие

Встреча богатого писателя и любовника жены, банальная история, которая совершает поворот мыслей на 180 градусов. Вроде бы обычная встреча, которая закручивается в изощрённую игру. Но что это? Детская забава для проведения досуга или опасное, затягивающее развлечение? Само понятие игра, многогранно, а если в ней участвуют два человека задача которых доминировать и властвовать друг на другом, тогда это превращается в психологическую дуэль, в которой нет правил, нет моральных и нравственных границ.

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