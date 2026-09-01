Встреча богатого писателя и любовника жены, банальная история, которая совершает поворот мыслей на 180 градусов. Вроде бы обычная встреча, которая закручивается в изощрённую игру. Но что это? Детская забава для проведения досуга или опасное, затягивающее развлечение? Само понятие игра, многогранно, а если в ней участвуют два человека задача которых доминировать и властвовать друг на другом, тогда это превращается в психологическую дуэль, в которой нет правил, нет моральных и нравственных границ.