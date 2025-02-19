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Хуманитас Инжиниринг

Театральная площадка «Скороход»
Московский проспект 107 к.5

Начало:

Завершение:

от 1600₽ до 2100₽
Возраст 16+
Спектакли
Необычное

Про событие

Ближайшее будущее. Инновационная компания Humanitas Engineering предлагает уникальный продукт. Теперь ты можешь получить персонального робота, разработанного по твоему желанию, который избавит тебя от одиночества. Но знаем ли мы себя так хорошо, чтобы создать себе идеального партнера? Почему идея романтических отношений с искусственным интеллектом кажется нам не совсем приличной? Может быть дело в возможности выбирать? «Хуманитас Инжиниринг» - исследование природы любви, человечности и свободы выбора. Синтез драмы, современной хореографии и новых технологий.

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