Лучшее за неделю: про сумасшедшие метеоры, кальянный рэп и шапочки из фольги

Вопрос «Чем займёмся?» больше не имеет смысла, ведь мы собрали огненную подборку лучших событий в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Казани.

Что будет в статье:

Москва

Лето в столице. Наблюдать мощный поток метеоров за городом, художественно исследовать любовь и научно – кальянный рэп. А ещё открыть сезон опен-эйров: пополняй свой список Must visit и доставай панамку с антресолей. Надо всё успеть:)

Санкт-Петербург

Прыгать в толпе на рок-фесте или ловить вайбы детства под любимые мультики? Хорошо, что можно не выбирать. Санкт-Петербург официально запускает лето, а значит, ты попадаешь на все-все концерты, а также на симфоническое караоке-шоу, на кинопоказ в особняке и на МК по переработке вторичных материалов.

Екатеринбург

В театральном Екатеринбурге «ничего такого»: Пушкин, треники и пьющий священник. В музыкальном Екатеринбурге тоже все спокойно: фестиваль хтонической музыки и вечеринка в блестках. Встречаем лето по-уральски серьезно, друзья!

Казань

Казань ворвалась в нашу афишу и ярко заблистала татарскими сказками и нефтяными рисунками. Если горожане идут в театр – то на триллер-детектив или спектакль-застолье, если собрались на лекцию – то про теорию заговора или про тело после смерти. Как же это по-нашему!

Новости комьюнити

Вдруг ты не знал: у нас есть закрытый телеграм-чатик. В нём наши «кавровчане» рассказали, как побывали на лекции о Таро и «Качи-базаре».

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