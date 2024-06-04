  1. Блог

Лучшее за неделю: про сумасшедшие метеоры, кальянный рэп и шапочки из фольги

Вопрос «Чем займёмся?» больше не имеет смысла, ведь мы собрали огненную подборку лучших событий в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Казани.

Что будет в статье:

  1. - Москва
  2. - Санкт-Петербург
  3. - Екатеринбург
  4. - Казань
  5. - Новости комьюнити

Москва

Лето в столице. Наблюдать мощный поток метеоров за городом, художественно исследовать любовь и научно – кальянный рэп. А ещё открыть сезон опен-эйров: пополняй свой список Must visit и доставай панамку с антресолей. Надо всё успеть:)

по подписке
Любовь. От и До
Любовь. От и До

Тотальная инсталляция, путешествие по которой приблизит зрителей к ответу «Что есть любовь?». В проекте приняли участие 20 авторов. Все пространство состоит из 13 залов – художественных интерпретаци...

Экзотика Flower Breath
Экзотика Flower Breath

Танцпол под открытым небом и клубное пространство. Легендарный формат возвращае...

Pravda

от 1400₽

«Во сне и наяву». Медитативный концерт-путешествие
«Во сне и наяву». Медитативный концерт-путешествие

Зрители отправятся в музыкальное путешествие под мантры "Проекта Панголин" - нео...

Оранжерея ВДНХ

от 1550₽

Crane: Open Air
Crane: Open Air

Они возвращаются в Парк Горького! Живописный плейс SWAN LAKE примет гостей на л...

Swan Lake, улица Крымский Вал, 9с22

от 1000₽

Лекция «Как я прозрел и начал слушать кальянный рэп, блатняк и попсу!»
Лекция «Как я прозрел и начал слушать кальянный рэп, блатняк и попсу!»

Множество людей убеждены в факте того, что их музыкальный вкус - превосходный и ...

Аудиториум, зал Зеркальный, улица Воздвиженка, 9

от 1000₽

Астрономический фестиваль метеорного потока Ариетид
Астрономический фестиваль метеорного потока Ариетид

В июне тебя ждёт мощный поток метеоров (до 60 в час). Пик очень удачно приходитс...

до
Astroglamp

17800₽

Interstellar Fest под открытым небом
Interstellar Fest под открытым небом

Астрономия — это не просто наука о Космосе. Астрономия говорит о нашем месте в м...

до
Astroglamp

от 3500₽

Ретрит «Осознанность»
Ретрит «Осознанность»

3 дня тишины и полного спокойствия: ретрит для тех, кто хочет снять тревогу и ст...

до
Московская область, загородный ретрит центр «Сад Радости»

от 25000₽

Благотворительный хор от Hot Horist
Благотворительный хор от Hot Horist

Большой благотворительный хоровой мастер-класс, для которого не нужно уметь петь...

Москва, площадка Matrex, Сколково, ул. Блеза Паскаля, 2

1000₽

по подписке
Арт-завтрак с созданием коробочки самодоброты
Арт-завтрак с созданием коробочки самодоброты

Коробочка самодоброты — это ресурсный предмет, своего рода набор первой помощи во время «грозы». В ней будут храниться вещи, которые в тяжёлое время напомнят её владельцу, что он классный и всё обяза...

по подписке
Арт-завтрак с росписью свеч и созданием кофейного скраба
Арт-завтрак с росписью свеч и созданием кофейного скраба

Приходи на приятный девчачий завтрак со сразу двумя видами творчества и двумя организаторами. В первой части будем знакомиться, общаться и расписывать набор столовых свечей из 3 штук, а во второй - с...

по подписке
Арт-пикник
Арт-пикник

На творческом вечере с профессиональными художниками у тебя получится нарисовать картину на холсте, которую ты сможешь забрать и дополнить свой интерьер. Фотограф сделает кадры в уютной атмосфере. Бу...

по подписке
Фестиваль «Дикая Мята»
Фестиваль «Дикая Мята»

«Дикая Мята» — мультиформатный музыкальный фестиваль в России, ежегодно собирающий тысячи меломанов. На фестивале выступают как всеми любимые артисты, так и совсем новые для аудитории исполнители. «Ди...

по подписке
Фестиваль «Chess & Jazz»
Фестиваль «Chess & Jazz»

Анжелика Варум, Marselle, Zoloto, Сироткин, Eлка, Недры, нееет, ты что, Минаева, AMCHI, Dizzy Dutch Dock. Пятый фестиваль Chess & Jazz, где любители шахмат и джаза смогут насладиться особым сочетание...

OPERA vol.13 - CYBER
OPERA vol.13 - CYBER

Тематическая вечеринка в стиле киберпанк. Неоновые и футуристические декорации д...

Treff8

от 1000₽

Cherta x Бэк
Cherta x Бэк

Двери распахнуты — 8 июня в ARMA мощный коллаб CHERTA x БЭК. Акценты летнего ре...

c
по
ARMA, Шарикоподшипниковская улица, 13с32

от 1800₽

по подписке
Экскурсия «Хай-тек и китч. Лужковский стиль»
Экскурсия «Хай-тек и китч. Лужковский стиль»

Капиталистический романтизм и его московское воплощение — лужковский стиль — по-прежнему требуют осмысления искусствоведами, историками архитектуры и урбанистами. От неоклассицизма и элементов стали...

RROOM AIR
RROOM AIR

Пышное летнее мероприятие под открытым небом, эстетичный open air в городском фо...

c
по
Gazgolder Club

от 0₽

Nudles By Ivleeva. Официальное открытие. День 1
Nudles By Ivleeva. Официальное открытие. День 1

7 и 8 июня пройдет официальное открытие бара-ресторана NUDLES by IVLEEVA. Предс...

Nudles

от 2000₽

Nudles By Ivleeva. Официальное открытие. День 2
Nudles By Ivleeva. Официальное открытие. День 2

7 и 8 июня пройдет официальное открытие бара-ресторана NUDLES by IVLEEVA. Предс...

Nudles

от 2000₽

Концерт-медитация «Звуки звёзд»
Концерт-медитация «Звуки звёзд»

Пробудить всю красоту настоящего момента тебе помогут потрясающие музыканты и во...

Люмьер-Холл

от 1100₽

Трибьют-шоу Адриано Челентано на корабле
Трибьют-шоу Адриано Челентано на корабле

Шоу-посвящение Адриано Челентано, которое представляет известный российский певе...

Теплоход «РИО-1», Ленинградское шоссе, д. 51, северный речной вокзал, причал #1

5500₽

Тролль Open Air
Тролль Open Air

Тролль приглашает друзей на грандиозный фестиваль музыки и веселья. Событие, уж...

Pravda Summer, Варшавское шоссе, 26с12

от 1900₽

Санкт-Петербург

Прыгать в толпе на рок-фесте или ловить вайбы детства под любимые мультики? Хорошо, что можно не выбирать. Санкт-Петербург официально запускает лето, а значит, ты попадаешь на все-все концерты, а также на симфоническое караоке-шоу, на кинопоказ в особняке и на МК по переработке вторичных материалов. 

Сибирь
Сибирь

Спектакль – исповедь по пьесе Феликса Миттерера. Человек перед смертью оказывае...

Театральная площадка «Скороход»

от 900₽

Закатная вечеринка во дворе особняка
Закатная вечеринка во дворе особняка

Вечеринка в одном из самых красивых дворов Санкт-Петербурга. Насладись закатом п...

Milutin Palace

Бесплатно

Мастер-класс и экскурсия в Sew Dept: изделия из вторичных материалов
Мастер-класс и экскурсия в Sew Dept: изделия из вторичных материалов

Мастер-класс проходит каждые 2 недели. Ближайшие даты: 12 июня, 16:00 22 июня, ...

до
Лифляндская улица, 3

2500₽

Вайбы детства
Вайбы детства

Может уже пора стать тем, кем так давно хотел? Тебя приглашают в загородный вые...

Ленинградская область, г. Зеленогорск, арт-кафе «Домик Культуры»

2000₽

по подписке
Аукцион в Svalka
Аукцион в Svalka

Пунш, шуточки от ведущего, нарядные лоты и неподдельный азарт. Будут представлены: антиквариат, букинистика, подарки и безделушки, handmade & custom от резидентов Исткабеля и Севкабеля. Участие в то...

по подписке
CREAM SODA | SummerSound
CREAM SODA | SummerSound

CREAM SODA – неподдельный взаимообмен внутренней силы и в то же время симбиоз танцевальной легкости, острых эмоций и молодости. Это артисты, которые продолжают оставаться самым актуальным проектом в...

по подписке
Симфоническое караоке-шоу «Слово музыканта»
Симфоническое караоке-шоу «Слово музыканта»

Выпускай все гилти плэжер наружу и смело иди настраивать свою горловую чакру на популярные шлягеры от Кино, Аигел, Миража, Ласкового мая и Басты. На экранах будут запущены все тексты песен в формате к...

по подписке
Rock-фестиваль «Окна Открой!»
Rock-фестиваль «Окна Открой!»

Участники: Алиса, Ария, Вадим Самойлов (Агата Кристи), Сурганова и оркестр, Игорь Растеряев, Бригадный Подряд, Разные Люди, Ангел Небес, Потомучто, Площадь Восстания и многие другие... «Окна Открой» ...

по подписке
Atlanta Summer Festival
Atlanta Summer Festival

Большой фестиваль на территории Севкабеля, состоящий из основной части и after party, каждая из которых будет сопровождаться интерактивами и выступлениями артистов: PHARAOH, ЛСП, Gone.Fludd & Cakeboy,...

Интервью В.
Интервью В.

Премьера Театра Ненормативной Пластики от сложившегося творческого тандема – реж...

Театральная площадка «Скороход»

от 800₽

Манкурт
Манкурт

Спектакль по мотивам романа киргизского писателя Чингиза Айтматова. «И дольше ве...

Театр «НИТИ»

1000₽

Лекция «Поиски жизни и разума во Вселенной»
Лекция «Поиски жизни и разума во Вселенной»

Внимание: изменилось время начала и завершения события. Многие годы астрономы и...

ЕСОД дом еврейской культуры, ул. Б. Разночинная, д. 25А

от 1200₽

Кино во дворе особняка: «В джазе только девушки»
Кино во дворе особняка: «В джазе только девушки»

Кино-четверг уже стал традиционным на летней террасе исторического особняка Милю...

Milutin Palace

800₽

Екатеринбург

В театральном Екатеринбурге «ничего такого»: Пушкин, треники и пьющий священник. В музыкальном Екатеринбурге тоже все спокойно: фестиваль хтонической музыки и вечеринка в блестках. Встречаем лето по-уральски серьезно, друзья! 

Премьера автодок-спектакля «Ничего такого»
Премьера автодок-спектакля «Ничего такого»

Автодок-сторителлинг. Режиссёр спектакля Денис Кирилин: «Я задумал сделать спект...

Музей Андеграунда

1200₽

по подписке
«Импульс фантазии» - экскурсия о научной фантастике в XX веке
«Импульс фантазии» - экскурсия о научной фантастике в XX веке

Экскурсия погрузит гостей в мир научной фантастики XX века через знаковые книги и кадры из фильмов этого жанра. Ты попробуешь проследить путь научно-фантастических произведений на протяжении столетия....

Сиротливый запад | 6 июня
Сиротливый запад | 6 июня

Среди волков и зомби, между могил и костей есть цветок или лучик солнца, как нап...

Центр Современной Драматургии

1200₽

по подписке
Арт-вечеринка в честь международного дня Розе
Арт-вечеринка в честь международного дня Розе

На встрече ты познакомишься с творчеством испанского живописца Хавьера Мулио, который создает невероятные натюрморты с бокалами красного, белого и розового вина! Более того, под чутким руководством пр...

Фестиваль фиджитал искусства «Настройка диалога»
Фестиваль фиджитал искусства «Настройка диалога»

Главная метафора фестиваля — переводчик как ключ к настройке диалога. Он стирает...

до
ТЦ МЕГА, ул. Металлургов, 87

Бесплатно

по подписке
Горицвет
Горицвет

Большой фестиваль хтонической музыки в Екатеринбурге. Хедлайнер: группа «Сруб» (Новосибирск / Санкт-Петербург) — почвеннический постпанк с глубокими сибирскими корнями и хладным налетом блэк метала, ...

Road to Odyssey Festival
Road to Odyssey Festival

Пространство LeBourg примет звёздный десант из Северной столицы и поддержит свои...

Вайнера, 9, Центральный Универмаг «Пассаж»

от 2300₽

по подписке
Спасти камер-юнкера Пушкина
Спасти камер-юнкера Пушкина

Провокационный, бунтарский, интерактивный спектакль о том, как гений может быть человеком, а обычный человек героем. Фантасмагорическое переплетение двух биографий: Пушкина и маленького человека по фа...

по подписке
Азиатские каникулы
Азиатские каникулы

Специально для тебя мастер-класс по приготовлению блюд азиатской кухни! Работа в группах до 16 человек. Что тебя ждёт? Узнаешь, какие специи дают невероятный вкус блюдам Юго-Восточной Азии Узнаешь се...

Казань

Казань ворвалась в нашу афишу и ярко заблистала татарскими сказками и нефтяными рисунками. Если горожане идут в театр – то на триллер-детектив или спектакль-застолье, если собрались на лекцию – то про теорию заговора или про тело после смерти. Как же это по-нашему! 

"Калейдоскоп" татарских легенд и сказок
"Калейдоскоп" татарских легенд и сказок

Путешествие по миру мифов и фольклора Татарстана, где каждая работа раскрывает н...

до
Двор Присутственных мест Казанского Кремля (ул. Шейнкмана, 5)

Бесплатно

по подписке
Апостол рисует нефтью
Апостол рисует нефтью

Фабрика Алафузова представляет творчество мастера, рисующего НЕФТЬЮ. Что? Да, нефтью! Работы португальского художника Кристиана Апостола побывали в галереях искусств по всему миру. Гости выставки при...

Почему мы верим в теории заговора?
Почему мы верим в теории заговора?

Как устроены конспирологические теории? Почему люди так охотно верят в мировое п...

Korston Club Hotel (Корстон), улица Николая Ершова, 1А

от 1600₽

по подписке
Мастерская Зайцева. Необычная живопись. Необычная графика
Мастерская Зайцева. Необычная живопись. Необычная графика

График работы выставки: ежедневно 10:00–20:00. Зрелищная выставка, которая сочетает в себе выставочный зал и действующую мастерскую изобретательного художника. Экспозиция состоит из разнообразных кар...

Триллер-детектив «Десять»
Триллер-детектив «Десять»

Каждый зритель, который прибывает в Особняк, становится подозреваемым в убийстве...

Особняк Демидова

2500₽

Что происходит с телом после смерти
Что происходит с телом после смерти

Человек, как и любое живое существо, смертен, и смерть бывает порой не менее инт...

Гранд Отель Казань, Петербургская улица, 11

от 1000₽

по подписке
Спектакль-застолье: «Говорит Москва»
Спектакль-застолье: «Говорит Москва»

На спектакле ты становишься гостем на семейном застолье. Вместе с двумя героинями ты проживаешь историю взросления маленькой девочки и целой страны. Это постановка, где говорят о семье, власти, време...

Новости комьюнити

Вдруг ты не знал: у нас есть закрытый телеграм-чатик. В нём наши «кавровчане» рассказали, как побывали на лекции о Таро и «Качи-базаре».

Чтобы попасть в сообщество и ходить на необычные мероприятия вместе с нами, оформи годовую подписку на «Кавёр» и заполни заявку на вступление

Больше классных событий, как всегда, в нашем приложении «Кавёр». Скачать его можно, просто кликнув на кнопку внизу страницы.
С любовью к кавровчанам, редакция Kaverafisha

Что есть в статье:

  1. Москва
  2. Санкт-Петербург
  3. Екатеринбург
  4. Казань
  5. Новости комьюнити

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста