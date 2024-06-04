Лучшее за неделю: про сумасшедшие метеоры, кальянный рэп и шапочки из фольги

Москва
Лето в столице. Наблюдать мощный поток метеоров за городом, художественно исследовать любовь и научно – кальянный рэп. А ещё открыть сезон опен-эйров: пополняй свой список Must visit и доставай панамку с антресолей. Надо всё успеть:)
Тотальная инсталляция, путешествие по которой приблизит зрителей к ответу «Что есть любовь?». В проекте приняли участие 20 авторов. Все пространство состоит из 13 залов – художественных интерпретаци...
Танцпол под открытым небом и клубное пространство. Легендарный формат возвращае...
от 1400₽
Зрители отправятся в музыкальное путешествие под мантры "Проекта Панголин" - нео...
от 1550₽
Они возвращаются в Парк Горького! Живописный плейс SWAN LAKE примет гостей на л...
от 1000₽
Множество людей убеждены в факте того, что их музыкальный вкус - превосходный и ...
от 1000₽
В июне тебя ждёт мощный поток метеоров (до 60 в час). Пик очень удачно приходитс...
17800₽
Астрономия — это не просто наука о Космосе. Астрономия говорит о нашем месте в м...
от 3500₽
3 дня тишины и полного спокойствия: ретрит для тех, кто хочет снять тревогу и ст...
от 25000₽
Большой благотворительный хоровой мастер-класс, для которого не нужно уметь петь...
1000₽
Коробочка самодоброты — это ресурсный предмет, своего рода набор первой помощи во время «грозы». В ней будут храниться вещи, которые в тяжёлое время напомнят её владельцу, что он классный и всё обяза...
Приходи на приятный девчачий завтрак со сразу двумя видами творчества и двумя организаторами. В первой части будем знакомиться, общаться и расписывать набор столовых свечей из 3 штук, а во второй - с...
На творческом вечере с профессиональными художниками у тебя получится нарисовать картину на холсте, которую ты сможешь забрать и дополнить свой интерьер. Фотограф сделает кадры в уютной атмосфере. Бу...
«Дикая Мята» — мультиформатный музыкальный фестиваль в России, ежегодно собирающий тысячи меломанов. На фестивале выступают как всеми любимые артисты, так и совсем новые для аудитории исполнители. «Ди...
Анжелика Варум, Marselle, Zoloto, Сироткин, Eлка, Недры, нееет, ты что, Минаева, AMCHI, Dizzy Dutch Dock. Пятый фестиваль Chess & Jazz, где любители шахмат и джаза смогут насладиться особым сочетание...
Тематическая вечеринка в стиле киберпанк. Неоновые и футуристические декорации д...
от 1000₽
Двери распахнуты — 8 июня в ARMA мощный коллаб CHERTA x БЭК. Акценты летнего ре...
от 1800₽
Капиталистический романтизм и его московское воплощение — лужковский стиль — по-прежнему требуют осмысления искусствоведами, историками архитектуры и урбанистами. От неоклассицизма и элементов стали...
Пышное летнее мероприятие под открытым небом, эстетичный open air в городском фо...
от 0₽
7 и 8 июня пройдет официальное открытие бара-ресторана NUDLES by IVLEEVA. Предс...
от 2000₽
7 и 8 июня пройдет официальное открытие бара-ресторана NUDLES by IVLEEVA. Предс...
от 2000₽
Пробудить всю красоту настоящего момента тебе помогут потрясающие музыканты и во...
от 1100₽
Шоу-посвящение Адриано Челентано, которое представляет известный российский певе...
5500₽
Тролль приглашает друзей на грандиозный фестиваль музыки и веселья. Событие, уж...
от 1900₽
Санкт-Петербург
Прыгать в толпе на рок-фесте или ловить вайбы детства под любимые мультики? Хорошо, что можно не выбирать. Санкт-Петербург официально запускает лето, а значит, ты попадаешь на все-все концерты, а также на симфоническое караоке-шоу, на кинопоказ в особняке и на МК по переработке вторичных материалов.
Спектакль – исповедь по пьесе Феликса Миттерера. Человек перед смертью оказывае...
от 900₽
Вечеринка в одном из самых красивых дворов Санкт-Петербурга. Насладись закатом п...
Бесплатно
Мастер-класс проходит каждые 2 недели. Ближайшие даты: 12 июня, 16:00 22 июня, ...
2500₽
Может уже пора стать тем, кем так давно хотел? Тебя приглашают в загородный вые...
2000₽
Пунш, шуточки от ведущего, нарядные лоты и неподдельный азарт. Будут представлены: антиквариат, букинистика, подарки и безделушки, handmade & custom от резидентов Исткабеля и Севкабеля. Участие в то...
CREAM SODA – неподдельный взаимообмен внутренней силы и в то же время симбиоз танцевальной легкости, острых эмоций и молодости. Это артисты, которые продолжают оставаться самым актуальным проектом в...
Выпускай все гилти плэжер наружу и смело иди настраивать свою горловую чакру на популярные шлягеры от Кино, Аигел, Миража, Ласкового мая и Басты. На экранах будут запущены все тексты песен в формате к...
Участники: Алиса, Ария, Вадим Самойлов (Агата Кристи), Сурганова и оркестр, Игорь Растеряев, Бригадный Подряд, Разные Люди, Ангел Небес, Потомучто, Площадь Восстания и многие другие... «Окна Открой» ...
Большой фестиваль на территории Севкабеля, состоящий из основной части и after party, каждая из которых будет сопровождаться интерактивами и выступлениями артистов: PHARAOH, ЛСП, Gone.Fludd & Cakeboy,...
Премьера Театра Ненормативной Пластики от сложившегося творческого тандема – реж...
от 800₽
Спектакль по мотивам романа киргизского писателя Чингиза Айтматова. «И дольше ве...
1000₽
Внимание: изменилось время начала и завершения события. Многие годы астрономы и...
от 1200₽
Кино-четверг уже стал традиционным на летней террасе исторического особняка Милю...
800₽
Екатеринбург
В театральном Екатеринбурге «ничего такого»: Пушкин, треники и пьющий священник. В музыкальном Екатеринбурге тоже все спокойно: фестиваль хтонической музыки и вечеринка в блестках. Встречаем лето по-уральски серьезно, друзья!
Автодок-сторителлинг. Режиссёр спектакля Денис Кирилин: «Я задумал сделать спект...
1200₽
Экскурсия погрузит гостей в мир научной фантастики XX века через знаковые книги и кадры из фильмов этого жанра. Ты попробуешь проследить путь научно-фантастических произведений на протяжении столетия....
Среди волков и зомби, между могил и костей есть цветок или лучик солнца, как нап...
1200₽
На встрече ты познакомишься с творчеством испанского живописца Хавьера Мулио, который создает невероятные натюрморты с бокалами красного, белого и розового вина! Более того, под чутким руководством пр...
Главная метафора фестиваля — переводчик как ключ к настройке диалога. Он стирает...
Бесплатно
Большой фестиваль хтонической музыки в Екатеринбурге. Хедлайнер: группа «Сруб» (Новосибирск / Санкт-Петербург) — почвеннический постпанк с глубокими сибирскими корнями и хладным налетом блэк метала, ...
Пространство LeBourg примет звёздный десант из Северной столицы и поддержит свои...
от 2300₽
Провокационный, бунтарский, интерактивный спектакль о том, как гений может быть человеком, а обычный человек героем. Фантасмагорическое переплетение двух биографий: Пушкина и маленького человека по фа...
Казань
Казань ворвалась в нашу афишу и ярко заблистала татарскими сказками и нефтяными рисунками. Если горожане идут в театр – то на триллер-детектив или спектакль-застолье, если собрались на лекцию – то про теорию заговора или про тело после смерти. Как же это по-нашему!
Путешествие по миру мифов и фольклора Татарстана, где каждая работа раскрывает н...
Бесплатно
Фабрика Алафузова представляет творчество мастера, рисующего НЕФТЬЮ. Что? Да, нефтью! Работы португальского художника Кристиана Апостола побывали в галереях искусств по всему миру. Гости выставки при...
Как устроены конспирологические теории? Почему люди так охотно верят в мировое п...
от 1600₽
График работы выставки: ежедневно 10:00–20:00. Зрелищная выставка, которая сочетает в себе выставочный зал и действующую мастерскую изобретательного художника. Экспозиция состоит из разнообразных кар...
Каждый зритель, который прибывает в Особняк, становится подозреваемым в убийстве...
2500₽
Человек, как и любое живое существо, смертен, и смерть бывает порой не менее инт...
от 1000₽
Новости комьюнити
Вдруг ты не знал: у нас есть закрытый телеграм-чатик. В нём наши «кавровчане» рассказали, как побывали на лекции о Таро и «Качи-базаре».
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