Спектакль по мотивам романа киргизского писателя Чингиза Айтматова. «И дольше века длится день» состоит из нескольких сюжетных линий, три из них легли в основу премьерного спектакля: «Манкурт», «Космос» и «История Абуталипа и его семьи». Действие разворачивается в разных временных плоскостях, благодаря чему у зрителя появляется возможность путешествия на протяжении всего спектакля. Остросоциальная премьера – гимн человеку. Актеры ведут свое повествование и поют на нескольких языках сразу: русский, английский, китайский, татарский. Сейчас очень важно говорить о единстве наций и всех людей на планете – именно об этом и размышляет режиссер спектакля.