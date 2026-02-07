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Мастер-класс и экскурсия в Sew Dept: изделия из вторичных материалов
Лифляндская улица, 3
Начало:
Завершение:
2500₽
Возраст 12+
Необычное
Мастер-классы
Про событие
На мастер-классе ты своими руками сделаешь аксессуар из пакетов — папку для бумаг, картхолдер, обложку на паспорт/книгу или флажки. Шить не нужно — тебе помогут. Изделие можно забрать с собой! Экологичный швейный цех Sew Dept шьёт мерч и аксессуары из переработанных материалов. Команда придерживается принципов грамотного использования ресурсов и производит изделия из вторсырья. На экскурсии ты узнаешь про внутреннюю кухню производства и быт проекта: — покажут материалы, используемые на производстве, и этапы работы; — расскажут, какие социальные проекты поддерживает цех и почему; — поднимут темы экологии и устойчивого развития, а также расскажут, как спасают булочки:) Мероприятие занимает 2,5-3 часа, всё включено в стоимость.
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Комментарии
На это событие можно выиграть билеты! Добавь его в избранное (жми на сердечко в правом верхнем углу), сделай скриншот и выложи до 14:00 30 ноября в комментарии к посту про пачку добра №7 в нашем телеграм-канале @kaver_afisha Желаем победы:)
Необычное место, можно посмотреть как реально выглядит производство полезных и красивых вещей из не самых полезных и красивых материалов. Мастер-класс прошел увлекательно, всем успели уделить внимание/подсказать что и как делать, чтоб уйти не с пустыми руками, а со своей уникальной поделкой. Советую приходить пораньше, чтоб вовремя забрали с проходной)