На мастер-классе ты своими руками сделаешь аксессуар из пакетов — папку для бумаг, картхолдер, обложку на паспорт/книгу или флажки. Шить не нужно — тебе помогут. Изделие можно забрать с собой! Экологичный швейный цех Sew Dept шьёт мерч и аксессуары из переработанных материалов. Команда придерживается принципов грамотного использования ресурсов и производит изделия из вторсырья. На экскурсии ты узнаешь про внутреннюю кухню производства и быт проекта: — покажут материалы, используемые на производстве, и этапы работы; — расскажут, какие социальные проекты поддерживает цех и почему; — поднимут темы экологии и устойчивого развития, а также расскажут, как спасают булочки:) Мероприятие занимает 2,5-3 часа, всё включено в стоимость.