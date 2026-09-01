Проведи утро как красивый ритуал: в пространстве с историей, музыкой и вдохновением. Особенное утро в Особняке Половцова — одном из самых роскошных исторических особняков Петербурга. В XIX веке здесь звучала музыка, проходили светские вечера и приёмы городской аристократии. А сегодня среди этих парадных интерьеров тебя ждёт камерная практика йоги с Натали Зинуровой. Проверь корректность.