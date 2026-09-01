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Мягкая растяжка во дворце Половцова

Особняк А.А. Половцова
Большая Морская улица, 52

Начало:

Завершение:

5000₽
Возраст 18+
Необычное

Про событие

Проведи утро как красивый ритуал: в пространстве с историей, музыкой и вдохновением. Особенное утро в Особняке Половцова — одном из самых роскошных исторических особняков Петербурга. В XIX веке здесь звучала музыка, проходили светские вечера и приёмы городской аристократии. А сегодня среди этих парадных интерьеров тебя ждёт камерная практика йоги с Натали Зинуровой. Проверь корректность.

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