Как справляться с отказами?

Отказ всегда неприятен, а уж если дело касается сердечных переживаний — тем более. Даже если это «мелочи» вроде невзаимного лайка или отказ продолжить общение после первой встречи. Да-да, это обязательная часть любого пути, но как же хочется, чтобы проходить эту часть было полегче! Может, есть какие-то дельные советы?
Мы обратились с этим вопросом к организаторам из нашей афиши — и не ошиблись. Люди, создающие необычные события, точно знают некоторые чит-коды к этой жизни.
«Получать отказы — это круто»
«На мой взгляд, получать отказы — это круто.
Ты испытываешь негативные эмоции в этот момент, а способность выдерживать негативные эмоции при отказах — важный этап взросления. С отказами ты будешь встречаться всю жизнь: в личной жизни, на собеседовании или когда презентуешь людям своё творчество.
Я как стендап-комик постоянно проверяю новые шутки на аудитории. И на первых порах, когда шутке ещё не хватает неожиданных смыслов, движения и эмоций, она может столкнуться с разочарованием зрителей. Но нужно проходить через это и снова подниматься на сцену, чтобы впоследствии та же самая шутка, прошедшая корректировки, была произнесена уже на крутом сольном концерте.
Отказы — это полезно. Они меняют твоё отношение к миру и к себе, ты начинаешь понимать, что, во-первых, мир не крутится вокруг тебя, а во-вторых, всем не угодить. И начинаешь ценить себя ещё больше. Испытывать неприятные ощущения — это нормально, так и должно быть, если ты живой человек. Если тебе абсолютно плевать на любые отказы, возможно ты просто психопат!
Если человек, который тебе нравится, говорит «Я не хочу с тобой встречаться, давай просто дружить», приходи с ним на стендап, я буду стебать вас обоих). Это ничем не поможет, но, может быть, станет полегче)».
Узнать о выступлениях Тимура и (его команды) других комиков из Камеди Крю в Казани можно в нашей афише:
Услышь новый материал первым. Это вечер, где рождаются шутки для будущих ТВ-шоу ...
600₽
Максимум комедии в бешеном темпе. Десятки комиков за один вечер — это формат, гд...
400₽
Тот самый вечер, когда можно перестать притворяться приличным человеком. «Грязный стендап» создан для тех, кого тошнит от стерильных шуток по телеку. Здесь нет цензуры, нет запретных тем и нет места ...
Шоу, где нет сценария, а главной звездой можешь стать ты. Максимум импровизации ...
500₽
«Отказ бьёт не только по эмоциям, но и по телу»
«С точки зрения телесного опыта отказ бьёт не только по эмоциям, но и по телу: появляется напряжение, желание закрыться, спрятаться, исчезнуть. И это естественная реакция. Важно не игнорировать её, а проживать неприятное чувство экологично, благодаря чему тело быстрее возвращается в нормальное состояние.
Поэтому мой совет прост: не держать всё в себе, дать эмоциям выйти через разговор с близким, дыхательные техники, спорт или просто поорать в лесу). Отказ показывает, что мы уязвимы, и это не плохо — это признак того, что ты живой, чувствующий человек. А человеку нужен человек, но не каждый подойдёт именно тебе, и это ок».
Узнать у Максима больше о телесных взаимодействиях в паре можно на этих мероприятиях в Москве:
Все вопросы о мероприятии и входе на событие уточняй у организатора: https://t.me/Baranov_Soul Хочешь понять что такое шибари для пар — прежде чем решать? Проведут открытую встречу. Приходи вдвоём —...
«Каждый отказ — это не потеря, а фильтр»
«Порой кажется, что отказ — это провал, приговор, доказательство собственной «недостаточности». Но почему мы так боимся отказов?
Страх отказа — не твоя личная слабость. Это древний эволюционный механизм. Наши предки выживали только в племени. Быть изгнанным — значило почти наверняка погибнуть. Мозг до сих пор воспринимает социальное отвержение как угрозу жизни.
Хорошая новость: самооценку можно повысить. Это мышца, которую можно накачать. Выключи внутреннего критика, делай то, что тебя вдохновляет и хорошо получается. Не сравнивай себя с другими и окружи себя поддерживающими людьми.
И помни два главных момента:
1. Отделяй факты от эмоций. Воспринимай отказ не как оценку себя, а как факт. Вместо «мне всегда отказывают» — «в этот раз получилось «нет».
2. Каждый отказ — это не потеря, а фильтр. Он отсеивает тех, кто тебе не подходит, и оставляет место для тех, кто скажет «да».
Посетить мероприятия, проводимые или организованные Томой, можно в Санкт-Петербурге и Москве:
Живое общение — базовая потребность. Тебя ждёт целый день коммуникативных практи...
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Представь: ты смотришь на фотографию, а на ней — не мост и не набережная, а звёз...
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Место, где ты можешь в уютной и дружелюбной атмосфере и в игровой форме отработать самые разные техники коммуникации с людьми. То самое место, где, не стесняясь, можно попробовать быть совершенно люб...
Место, где ты можешь в уютной и дружелюбной атмосфере и в игровой форме отработа...
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А что думаешь ты? Может, у тебя тоже найдётся полезный совет о том, как принять и пережить отказ? Делись в комментариях!
Редакция Кавра благодарит всех организаторов за сотрудничество!
С ними нужно справляться? Типа кто-то, услышав нет, впадает в депрессию, или че?