Как справляться с отказами?

Спросили об этом наших организаторов. Стендап-комик, специалист по телесным взаимодействиям и игропрактик делятся советами, лайфхаками и поддержкой.

Отказ всегда неприятен, а уж если дело касается сердечных переживаний — тем более. Даже если это «мелочи» вроде невзаимного лайка или отказ продолжить общение после первой встречи. Да-да, это обязательная часть любого пути, но как же хочется, чтобы проходить эту часть было полегче! Может, есть какие-то дельные советы?

Мы обратились с этим вопросом к организаторам из нашей афиши — и не ошиблись. Люди, создающие необычные события, точно знают некоторые чит-коды к этой жизни.

«Получать отказы — это круто»

Тимур Абдулманов — стендап-комик Камеди Крю (Comedy Crew), г. Казань, автор стендап-концерта «Час сильнейших панчей».

«На мой взгляд, получать отказы — это круто.

Ты испытываешь негативные эмоции в этот момент, а способность выдерживать негативные эмоции при отказах — важный этап взросления. С отказами ты будешь встречаться всю жизнь: в личной жизни, на собеседовании или когда презентуешь людям своё творчество.

Я как стендап-комик постоянно проверяю новые шутки на аудитории. И на первых порах, когда шутке ещё не хватает неожиданных смыслов, движения и эмоций, она может столкнуться с разочарованием зрителей. Но нужно проходить через это и снова подниматься на сцену, чтобы впоследствии та же самая шутка, прошедшая корректировки, была произнесена уже на крутом сольном концерте.

Отказы — это полезно. Они меняют твоё отношение к миру и к себе, ты начинаешь понимать, что, во-первых, мир не крутится вокруг тебя, а во-вторых, всем не угодить. И начинаешь ценить себя ещё больше. Испытывать неприятные ощущения — это нормально, так и должно быть, если ты живой человек. Если тебе абсолютно плевать на любые отказы, возможно ты просто психопат!

Если человек, который тебе нравится, говорит «Я не хочу с тобой встречаться, давай просто дружить», приходи с ним на стендап, я буду стебать вас обоих). Это ничем не поможет, но, может быть, станет полегче)».

Узнать о выступлениях Тимура и (его команды) других комиков из Камеди Крю в Казани можно в нашей афише:

«Отказ бьёт не только по эмоциям, но и по телу»

Максим Баранов — практик телесной работы и шибари, исследователь тем доверия, контроля и эмоциональной близости. Более 6 лет проводит индивидуальные и групповые практики для женщин и пар, а также более 12 лет изучает медитативные состояния, телесно-ориентированные, даосские и тантрические практики.



Участвует в организации ретритов и медитативных мероприятий, ведёт подкасты и работает с темой раскрытия человека через тело, внимание, контакт и присутствие.

«С точки зрения телесного опыта отказ бьёт не только по эмоциям, но и по телу: появляется напряжение, желание закрыться, спрятаться, исчезнуть. И это естественная реакция. Важно не игнорировать её, а проживать неприятное чувство экологично, благодаря чему тело быстрее возвращается в нормальное состояние.

Поэтому мой совет прост: не держать всё в себе, дать эмоциям выйти через разговор с близким, дыхательные техники, спорт или просто поорать в лесу). Отказ показывает, что мы уязвимы, и это не плохо — это признак того, что ты живой, чувствующий человек. А человеку нужен человек, но не каждый подойдёт именно тебе, и это ок».

Узнать у Максима больше о телесных взаимодействиях в паре можно на этих мероприятиях в Москве:

«Каждый отказ — это не потеря, а фильтр»

Тома Стулова — игропрактик, автор и ведущая коммуникативных игр, нетворкингов, мастер-классов. Организатор необычных мероприятий: от игр, вечеринок, утренних и кофе-рейвов до пикников, походов и мастер-классов.

«Порой кажется, что отказ — это провал, приговор, доказательство собственной «недостаточности». Но почему мы так боимся отказов?

Страх отказа — не твоя личная слабость. Это древний эволюционный механизм. Наши предки выживали только в племени. Быть изгнанным — значило почти наверняка погибнуть. Мозг до сих пор воспринимает социальное отвержение как угрозу жизни.

Хорошая новость: самооценку можно повысить. Это мышца, которую можно накачать. Выключи внутреннего критика, делай то, что тебя вдохновляет и хорошо получается. Не сравнивай себя с другими и окружи себя поддерживающими людьми.

И помни два главных момента:

1. Отделяй факты от эмоций. Воспринимай отказ не как оценку себя, а как факт. Вместо «мне всегда отказывают» — «в этот раз получилось «нет».

2. Каждый отказ — это не потеря, а фильтр. Он отсеивает тех, кто тебе не подходит, и оставляет место для тех, кто скажет «да».

Посетить мероприятия, проводимые или организованные Томой, можно в Санкт-Петербурге и Москве:

А что думаешь ты? Может, у тебя тоже найдётся полезный совет о том, как принять и пережить отказ? Делись в комментариях!

Редакция Кавра благодарит всех организаторов за сотрудничество!