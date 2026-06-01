  1. Блог

Как справляться с отказами?

Спросили об этом наших организаторов. Стендап-комик, специалист по телесным взаимодействиям и игропрактик делятся советами, лайфхаками и поддержкой.

Что будет в статье:

  1. - «Получать отказы — это круто»
  2. - «Отказ бьёт не только по эмоциям, но и по телу»
  3. - «Каждый отказ — это не потеря, а фильтр»

Отказ всегда неприятен, а уж если дело касается сердечных переживаний — тем более. Даже если это «мелочи» вроде невзаимного лайка или отказ продолжить общение после первой встречи. Да-да, это обязательная часть любого пути, но как же хочется, чтобы проходить эту часть было полегче! Может, есть какие-то дельные советы?

Мы обратились с этим вопросом к организаторам из нашей афиши — и не ошиблись. Люди, создающие необычные события, точно знают некоторые чит-коды к этой жизни.

«Получать отказы — это круто»

Тимур Абдулманов — стендап-комик Камеди Крю (Comedy Crew), г. Казань, автор стендап-концерта «Час сильнейших панчей».

«На мой взгляд, получать отказы — это круто.

Ты испытываешь негативные эмоции в этот момент, а способность выдерживать негативные эмоции при отказах — важный этап взросления. С отказами ты будешь встречаться всю жизнь: в личной жизни, на собеседовании или когда презентуешь людям своё творчество.

Я как стендап-комик постоянно проверяю новые шутки на аудитории. И на первых порах, когда шутке ещё не хватает неожиданных смыслов, движения и эмоций, она может столкнуться с разочарованием зрителей. Но нужно проходить через это и снова подниматься на сцену, чтобы впоследствии та же самая шутка, прошедшая корректировки, была произнесена уже на крутом сольном концерте.

Отказы — это полезно. Они меняют твоё отношение к миру и к себе, ты начинаешь понимать, что, во-первых, мир не крутится вокруг тебя, а во-вторых, всем не угодить. И начинаешь ценить себя ещё больше. Испытывать неприятные ощущения — это нормально, так и должно быть, если ты живой человек. Если тебе абсолютно плевать на любые отказы, возможно ты просто психопат!

Если человек, который тебе нравится, говорит «Я не хочу с тобой встречаться, давай просто дружить», приходи с ним на стендап, я буду стебать вас обоих). Это ничем не поможет, но, может быть, станет полегче)».

Узнать о выступлениях Тимура и (его команды) других комиков из Камеди Крю в Казани можно в нашей афише:

Опытные комики
Опытные комики

Услышь новый материал первым. Это вечер, где рождаются шутки для будущих ТВ-шоу ...

до
Comedy Crew

600₽

Большой микрофон от Камеди Крю (Comedy Crew)
Большой микрофон от Камеди Крю (Comedy Crew)

Максимум комедии в бешеном темпе. Десятки комиков за один вечер — это формат, гд...

до
Comedy Crew

400₽

по подписке
Грязный стендап. Лучшее
Грязный стендап. Лучшее

Тот самый вечер, когда можно перестать притворяться приличным человеком. «Грязный стендап» создан для тех, кого тошнит от стерильных шуток по телеку. Здесь нет цензуры, нет запретных тем и нет места ...

Комедийное шоу «Острые язычки»
Комедийное шоу «Острые язычки»

Шоу, где нет сценария, а главной звездой можешь стать ты. Максимум импровизации ...

до
Comedy Crew

500₽

по подписке
Лучшие шутки
Лучшие шутки

Золотой фонд казанской комедии. Шоу, после которого ты точно полюбишь стендап. Сегодня Казань — одна из столиц стендапа в России, а шоу «Лучшие шутки» в Камеди Крю (Comedy Crew) — его главная витрин...

«Отказ бьёт не только по эмоциям, но и по телу»

Максим Баранов — практик телесной работы и шибари, исследователь тем доверия, контроля и эмоциональной близости. Более 6 лет проводит индивидуальные и групповые практики для женщин и пар, а также более 12 лет изучает медитативные состояния, телесно-ориентированные, даосские и тантрические практики.

Участвует в организации ретритов и медитативных мероприятий, ведёт подкасты и работает с темой раскрытия человека через тело, внимание, контакт и присутствие.

«С точки зрения телесного опыта отказ бьёт не только по эмоциям, но и по телу: появляется напряжение, желание закрыться, спрятаться, исчезнуть. И это естественная реакция. Важно не игнорировать её, а проживать неприятное чувство экологично, благодаря чему тело быстрее возвращается в нормальное состояние.

Поэтому мой совет прост: не держать всё в себе, дать эмоциям выйти через разговор с близким, дыхательные техники, спорт или просто поорать в лесу). Отказ показывает, что мы уязвимы, и это не плохо — это признак того, что ты живой, чувствующий человек. А человеку нужен человек, но не каждый подойдёт именно тебе, и это ок».

Узнать у Максима больше о телесных взаимодействиях в паре можно на этих мероприятиях в Москве:

«Каждый отказ — это не потеря, а фильтр»

Тома Стулова — игропрактик, автор и ведущая коммуникативных игр, нетворкингов, мастер-классов. Организатор необычных мероприятий: от игр, вечеринок, утренних и кофе-рейвов до пикников, походов и мастер-классов. 

«Порой кажется, что отказ — это провал, приговор, доказательство собственной «недостаточности». Но почему мы так боимся отказов?

Страх отказа — не твоя личная слабость. Это древний эволюционный механизм. Наши предки выживали только в племени. Быть изгнанным — значило почти наверняка погибнуть. Мозг до сих пор воспринимает социальное отвержение как угрозу жизни.

Хорошая новость: самооценку можно повысить. Это мышца, которую можно накачать. Выключи внутреннего критика, делай то, что тебя вдохновляет и хорошо получается. Не сравнивай себя с другими и окружи себя поддерживающими людьми.

И помни два главных момента:

1. Отделяй факты от эмоций. Воспринимай отказ не как оценку себя, а как факт. Вместо «мне всегда отказывают» — «в этот раз получилось  «нет».

2. Каждый отказ — это не потеря, а фильтр. Он отсеивает тех, кто тебе не подходит, и оставляет место для тех, кто скажет «да».

Посетить мероприятия, проводимые или организованные Томой, можно в Санкт-Петербурге и Москве:

Взаимно.фест
Взаимно.фест

Живое общение — базовая потребность. Тебя ждёт целый день коммуникативных практи...

АТС

от 3500₽

Квадрат скорости
Квадрат скорости

Представь: ты смотришь на фотографию, а на ней — не мост и не набережная, а звёз...

до
Art of Foto

Бесплатно

по подписке
Клуб коммуникативных игр
Клуб коммуникативных игр

Место, где ты можешь в уютной и дружелюбной атмосфере и в игровой форме отработать самые разные техники коммуникации с людьми. То самое место, где, не стесняясь, можно попробовать быть совершенно люб...

Клуб коммуникативных игр
Клуб коммуникативных игр

Место, где ты можешь в уютной и дружелюбной атмосфере и в игровой форме отработа...

АТС

1500₽

А что думаешь ты? Может, у тебя тоже найдётся полезный совет о том, как принять и пережить отказ? Делись в комментариях! 

Редакция Кавра благодарит всех организаторов за сотрудничество!

Что есть в статье:

  1. «Получать отказы — это круто»
  2. «Отказ бьёт не только по эмоциям, но и по телу»
  3. «Каждый отказ — это не потеря, а фильтр»

Комментарии

Аватар
i.love.u.goslavia
30 июня, 18:40

С ними нужно справляться? Типа кто-то, услышав нет, впадает в депрессию, или че?

Аватар
Георгий
12 июня, 05:45

Привет Тома! Ты уже все красные дорожки истоптала?

Аватар
Георгий
12 июня, 04:30

Красотка Тома такая щедрая)

Аватар
Тома Стулова
12 июня, 05:32

Георгий привет)

Аватар
Тома Стулова
04 июня, 22:39

Я вам тоже по братски поставила ) Ловите

Аватар
Андрей
03 июня, 21:42

Отказы проще принимать, когда у тебя есть обозримый выбор. Читай - есть несколько диалогов и в одном тебе говорят, нет. Его прожить довольно легко. Один и тот же отказ, но без видимого понимания, что это не последний человек в мире, будет восприниматься сильно иначе. Хотите помочь нам с отказами? Сделайте так, чтобы у парней тоже были лайки. У меня за два месяца ноль лайков, ребят. То есть мою анкету не смотрят и не лайкают, хотя у меня есть прем. Показывайте нам друг друга, придумайте механизм, где люди будут видеть разных людей, про вас же легенды будут слагать. Сервис, где действительно можно с кем-то познакомиться. Ну круто же

Аватар
Александр В.
04 июня, 21:35

Андрей, чел, я тебе не буду ставить лайк на анкете, но считай, что поставил, по-братски)

Аватар
Андрей
04 июня, 21:55

Александр В., спасибо, броо✊ Считай я тебе тоже поставил, анкета крутень!!

Аватар
Гриша
05 июня, 10:47

Андрей, спасибо за обратную связь. У тебя реально крутая анкета! Подумаем с командой над тем, что можно сделать, чтобы это поправить ;)

Аватар
i.love.u.goslavia
30 июня, 18:42

Андрей, а ты не пробовал не ныть из-за отсутствия лайков? Возможно отказов станет меньше. Синк эбаут ит.

Аватар
Андрей
30 июня, 18:51

i.love.u.goslavia, а у нас рассказывать о проблемах это плохо? Логически подумай о своём непрошенном совете. Каких отказов станет меньше? От кого? Иногда стоит включать голову прежде чем писать токсичную хрень

Аватар
Oksana
03 июня, 10:48

🙃

Аватар
Алексей
03 июня, 01:04

Не найдется. Отказ - это всегда очень болезненно и неприятно

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста