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  1. Москва
  2. События

Клуб коммуникативных игр

Место проведения уточняется

Начало:

Завершение:

1500₽
Возраст 18+
Игры
Мастер-классы

Про событие

Место, где ты можешь в уютной и дружелюбной атмосфере и в игровой форме отработать самые разные техники коммуникации с людьми. То самое место, где, не стесняясь, можно попробовать быть совершенно любым в общении, применить новые фишки, посмотреть как получается, получить обратную связь. Место, где очень много практики! Некогда задумываться — сразу берешь и делаешь. Тренировочная безопасная площадка для экспериментов, где можно поиграть, полукавить, научиться отстаивать свои интересы, аргументировать их, распознавать манипуляции и попробовать их применить, научиться импровизировать и интриговать. Отзывы говорят сами за себя: «Зачем мне это…. Ммм… там же у нас такая энергетика… ух… раскрепощает, помогает понять как выйти на новый уровень общения с другими людьми.» Клуб проходит каждую серду. Все вопросы: https://t.me/zhanmoro

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