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  1. Санкт-Петербург
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Клуб коммуникативных игр

АТС
улица Некрасова, 3-5

Начало:

Завершение:

1500₽
Возраст 18+
Игры

Про событие

Место, где ты можешь в уютной и дружелюбной атмосфере и в игровой форме отработать самые разные техники коммуникации с людьми. То самое место, где, не стесняясь, можно попробовать быть совершенно любым в общении, применить новые фишки, посмотреть как получается, получить обратную связь. Место, где очень много практики! Некогда задумываться — сразу берешь и делаешь. Тренировочная безопасная площадка для экспериментов, где можно поиграть, полукавить, научиться отстаивать свои интересы, аргументировать их, распознавать манипуляции и попробовать их применить, научиться импровизировать и интриговать. Интересно, весело, результативно. Отзывы говорят сами за себя: «Зачем мне это…. Ммм… там же у нас такая энергетика… ух… раскрепощает, помогает понять как выйти на новый уровень общения с другими людьми.» Клуб проходит раз в неделю по средам. Вопросы: Жанна Мороз https://t.me/zhanmoro

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