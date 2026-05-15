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Квадрат скорости

Арт от Фото
ул. Большая Конюшенная, дом 1

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Бесплатно
Возраст 0+
Выставки

Про событие

Представь: ты смотришь на фотографию, а на ней — не мост и не набережная, а звёздное небо и чёрная бесконечность. И вдруг понимаешь: это всё — детали обычной карусели в парке. Денис Фонтанов начинал как классический петербургский фотограф. Невский проспект, мосты, фонари — открыточный Петербург. Только вот людей на его снимках почти не было. Город выглядел идеальным, но пустым. Со временем фотограф пошёл дальше: ему стало тесно в обычных пейзажах. Проект «Квадрат скорости» — это полный разрыв с реальностью при помощи аналоговой камеры, без использования графических редакторов. Главная тема Фонтанова — движение. И не только как картинка, но как мысль: мир летит вперёд, всё меняется, а человек остаётся крошечной точкой в этой вечной гонке. На его снимках нет людей — только скорость, пустота, чёрное небо и изящество оптических иллюзий. Открытие выставки — 15 мая, в 18:00 ср–вс 12:00 — 20:00 пн–вт выходные дни

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