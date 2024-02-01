Ищи «Настойки и Борщи»

31 января в Екатеринбурге стартовал фестиваль-прогулка по барам и ресторанам города. Узнай, куда и зачем тебя зовут.

Что происходит?

Февраль как последний уровень аркады в старом игровом автомате. Ты обязан пройти его из принципа, про удовольствие никто не говорит: давай чувак, зима почти прошла! А выигрыш в итоге один и тот же - ещё одна призовая игра в виде пары дополнительных месяцев противной промозглости и холодов. Время расшарить все чекпоинты и намутить хилок, чтобы было не так тяжко, что скажешь?

Отдыхать от февраля будешь в 25-и заведениях родного Екб, а лечиться - согревающими супчиками и не менее согревающими настойками. Кстати! Тема фестиваля в этом году — «Зимняя олимпиада на Урале», так что игровые метафоры - не совсем авторский произвол.

Ознакомься со списком участников, выбери любимчиков и отправляйся на длинную февральскую дистанцию. В каждом заведении можно будет завести карточку и получить стикер за специальный фестивальный сет из трёх настоек и супа. И дальше повторять алгоритм в других местах. Заполненные карточки нужно будет отдать барменам баров «Самоцвет» или «Молодость». 1 марта состоится розыгрыш, победители которого получат ящики с лучшими настойками фестиваля.

Кстати, в карточке пять окошек (да, как олимпийских колец) и это значит две вещи:

1. Чтобы получить шанс на победу, не обязательно посещать все 25 заведений. Но, конечно, чем больше карточек, тем больше шансов.

2. Помимо основного конкурса будет дополнительный: связанный с олимпийской символикой! Наклейки созданы в виде олимпийских колец, поэтому ты можешь разместить их на карточке в соответствии с цветами этой эмблемы. Такие карточки будут участвовать в дополнительном розыгрыше призов.

Когда?

С 31 января по 28 февраля.

Где?

В 25 заведениях Екатеринбурга.



1. Молодость

Бар с эстетикой 80-90-х и нулевых вдохновили Зимние Спартакиады народов СССР. Так что встречай настойки «Золотая Клавдия» (редька со свёклой), «Уральская молния» (перец и редис), «Уктусский трамплин» (редька-репа), а также суп «Мельдоний со шкварками».

Здесь можно сдать заполненную карточку!

2. Alibi

Легендарный бар в самом центре города приготовил целых 2 супа на выбор: кукурузный суп с копченостями и сытный суп на бараньем бульоне. А настойки буквально впитали локальный уральский дух: «Уралмаш» (брусника и мёд), «Метис» (жимолость и текила) и «Уральский фэншуй» (персик, кориандр, фенхель).

3. Огонёк

Самый горячий бар Екатеринбурга говорит, что не успел придумать красивую историю, но, главное, придумал сам сет. Тебя ждут настойки «Спорт без допинга» (водка, облепиха, мята и белый чай), «Нагано-98» (саке, вишня, шиповник, медовый сироп и капелька грусти), «Финишировал первым» (ром, рябина, корица и ваниль), а в качестве супа - Том Ям-антихолод.

4. MeyerStreet

Ресторан современной израильской кухни. Для фестиваля здесь приготовили ироничный сет под названием «Ой-да-ладно-олимпийское троеборье MeyerStreet». В него входят: настойки «Куда мы идеминг?» (хреновуха с чесноком и томатами), «Спор на спор» (бородинская настойка) и «Танцы на время» (хмельной ананас), а также суп «Легальный допинг», напоминающий борщ и подающийся с форшмаком и хрустящими тостами бородинского хлеба.

5. Два деда

Уютный гастромузей, размножившийся до трёх тематических локаций (Гараж, Чердак и Фазенда), подготовил хулиганский сет «Допинговое агентство». Тебя ждут настойки «Силовой шалфей», «Выносливый глинтвейн с ментолом», «Бодрый зелёный чай с клюквой» и супчик «Борщ настоящего спортсмена».

6. Калачи

Ресторан русско-европейской кухни в старинном особняке приготовил дикий и прекрасный сет «В гостях у хозяина тайги». Что тут подают? Настой на чернике, Настой на малине и пихте, Настой на березовом соке и БорщЪ с томленой говяжьей грудинкой и бородинским хлебом.

7. НСБ (Не совсем Секретный Бар)

Бар, специализирующийся на миксологии и, ни много ни мало, победитель предыдущих сезонов в этот раз выступает в качестве жюри, но... Но как же можно оставить тебя без интересного сета?! Никак, посему тебя ждет сет «Мультивселенная Дежкина». Настойки «Зимние дорожки» (ягоды и витамины, заряжающие энергией), «Шайбу! Шайбу!» (во вкусе овсяное печенье на сливках), «Приходите на каток» (шпинат с киви и яблоком) и пряный томатный суп «Красный метеор».

8. Настаятель

Крафтовая рюмочная приготовила для тебя настоящий эксклюзив в старинных интерьерах. Встречай сет «Уральское гостеприимство», вдохновлённый силой духа и верой в победу: Облепиха на джине, Копчёная вишня на бурбоне, Малина чилит с водкой и Уха с водочкой.

9. Frank by Баста

Хип-хоп ресторан вдохновился прозвищем хоккейной команды сборной СССР — «Красная машина». Встречай настойки «Харламов» (вишневка на водке с нотами рислинга), «Петров» (брусника на водке с нотами цитруса), «Михайлов» (клубника на водке с нотами бузины и лайма) и томатный суп со страчателлой.

10. Самоцвет

А что же приготовила команда одного из баров-организаторов? Сет «Медалисты»! В него входят настойки «Лыжник Алыпов» (лимонный шлейф с воском и ладаном), «Хоккеист Сивков» (сочная клюква и зефир), «Биатлонист Волков» (княженика и душица с нотами малины), а также крем-суп с бататом и жареным беконом.

Здесь можно сдать заполненную карточку!

11. Здоровье

Бар с ностальгической атмосферой советского Союза приготовил душевный сет «Спорт это Здоровье, но не мое». Что туда входит? Настойки «Киви-нори-розмарин», «Хурма-шоколад», «Ромашка-юдзу» и сырный крем-суп ту-гоу с хрустящим беконом и домашними сухариками.

12. Мелодия

Самый музыкальный бар Екатеринбурга в этом году вдохновлялся фигурным катанием. Так что тебя тут встретят настойки «Ягудин «Зима» (шоколад, черника и смородиновый шлейф), «Навка и Костомаров «Кармен» (облепиха и курага), «Медведева «Анна Каренина» (пломбир и малина), а ещё томатный суп с гренками.

13. Телевизор

Спортивный паб открывает свои двери для всех, кто спасается от надоевшей зимы настойками, и представляет сет «Прямая трансляция». Это настойки «Красная Машина» (сладкая малина с экстрактом холодка), «Тройной тулуп» (черноплодка и лемонграсс), «Допинг-проба» (терпкая брусника и насыщенный вкус Саган-Дайля) и фасолевый суп с говядиной.

14. Неизвестный

Бистро с авторской кухней и большой любовью к виниловым вечеринкам представляет сет «Бобслей». Почему Бобслей? В спортивных санках три спортсмена как три настоечки. А суп - это, видимо, тренер. Встречай настойки «Клуб «Зеро» (подкопченная черника на роме), «Вперед, Авто!» (мятная вишня), « Jump&Freeze» (брусника с имбирем, подаётся с шотом Red Bul) и Кассуле из ягненка с фасолью, томатами и кинзой.

15. Кишмиш

Ресторан восточной кухни представляет сет для настоящих хоккеистов». Этих суровых ребят точно нужно кормить и поить как следует. Тебя ждут настойки «Хоккеист на льду» (белый ром, вишня, ананас, корица), «Горячий лед» (апельсин, лимон, имбирь), «Шайбу!» (виски, чернослив и немного ванили) и суп «Мампар» (бульон из говядины, помидоров, томатной пасты, яичного блина, лапши, моркови, лука, с добавлением дайкона и имбиря).

16. Ставников

Команда ресторана уральской кухни подготовила сет «Зимние забавы», отсылающий к горнолыжным курортам всего мира. Ты найдёшь здесь настойки «Доказательно жизни» (цедра лимона, уральский домашний мёд и китайский копчёный чай Лапсанг Сушонг), «Игра вкусов» (кинза, душистый перец, зира и башкирский мёд), «Достучаться до бармена» («Егерь» на глинтвейне, обогащённый терпким вкусом дикорастущей облепихи, корицы, гвоздики, сушёного яблока, мускатного ореха и бадьяна) «

17. Ива

Ресторан русско-европейской кухни с уютным современным интерьером в своём сете «Сборные» обыграл настойки, как сборные стран, а основные ингредиенты, как спортсменов и атлетов. Тебя здесь ждёт фирменный борщ в качестве основного блюда и три настойки: «Сборная Турции» (с турецким мандарином), «Сборная Индии» (с миндалём и корицей) и «Сборная Азербайджана» (с гранатом).

18. Duo Pizza and Wine

Пиццерия порадует посетителей сетом «Уральские горы», объединяющим Урал и Италию. В него входят настойки «Уктус» (на ветках пихты с лимонным послевкусием), «Банное» (ягоды клюквы настоянные с побегами можжевельник), «Волчиха» (ядреная хреновуха с листьями кафирского лайма) и суп Карчерато.

19. Rosy Jane

Паб подготовили сет «Белая олимпиада», ассоциируя с тем, что эта зима — это чистый лист, с которого они и приняли участие в фестивале. В него входят настойки «Острый скелетон» (на хрене с имбирем), «Можевеловый фристайл» (на джинне с малиной и мятой), «Биатлон...выстрел в яблочко» (на водке, с запечённым яблоком с корицей), а ещё «Homemade Rosy» суп-гуляш с говядиной и паприкой.

20. Дубровин

Ресторан высокой советской кухни представляет сет «Зимняя эстафета вкусов». Это настойки «Олимпийский уют» (согревающие ноты коньяка, кофе, корицы, грецкого ореха и меда), «Грушевый параллельный спорт» (свежесть груши в сочетании с водкой, ванилином и бадьяном), «Мятная эстафета» (свежесть мятного ликера с водкой, апельсином и корицей) плюс грибная похлёбка «Деревенская зима».

21. Pan Smetan

Ресторан чешской кухни ностальгирует по олимпиаде 1980 года, отсюда и название их сета — «Талисман-80». Тебя ждут настойки «Слалом в смородиновом лесу» (черная смородина на джине с цедрой апельсина и кориандром), «Яблочный бобслей» (водка с кардамоном, имбирное печенье, свежие яблоки и яблочный сок), «Кедровый спринт» (настой кедровых орехов, чага и секретный ингредиент) и супчик из говядины «Гуляшевка».

22. Политех

Бар про науку и вкусы создал специальную мини лабораторию для сета «Допинг-контроль» (и они наверняка могли бы посоперничать с «Двумя Дедами» и их сетом «Допинговое агентство»). В сет входит «Сублимированный суп» из которого бережно удалили воду, оставив вкус и аромат. На выбор предлагают: борщ, харчо, рассольник и гороховый. Закажи любой из них, а на баре тебе его «заварят». А ещё тебя ждут три настойки: «Калорийная бомба» (плотный лимонный курд), «Секретная пилюля» (взрывается во рту и подаётся в сфере) и «Сыворотка суперспортсмена» (делается при помощи флейвор-принтера, способного сделать более 100 вариаций вкуса).

23. Негодяи

Атмосферный тусовочный бар борщит и настаивает, так что тебя ждет уха «Золотая медаль» из лосося на копченых сливках, а ещё настойки «Фигурное катание» с яблоком и можжевельником, «Биатлонный выстрел» на копченых перцах и «Лыжный марафон» с грибами.

24. Продлёнка

Бар полностью оправдал своё название и пофантазировал на тему угощения для спортсменов в сете «Олимпийский Резерв». Здесь ты найдёшь крем-суп из каштанов с карамельным беконом, горгонзолой и сырными шариками плюс настойки «Шайбу!» (лимон, каштан), «6.0» (крыжовник, лайм, арбуз, ваниль) и «Пасьют» (киш миш, пало санто).

25. Bukowski Grill

Мясной ресторан в центре города вдохновился альтернативой реальностью, где Екатеринбург стал мировым центром зимних соревнований, культурных событий и глобальных выставок. Оцени сет «Зима в уральской столице». В него входят настойки «Трудно объяснить» (личи, саган-дайля, ментол), «Облизать солнце» (облепиха, лимонная вербена, тимьян), «Ногу за ногу» (вишня, земляника, ваниль, кориц), а ещё суп «Сама суть» из мраморной говядины с ньокками и овощами.